Nella puntata di Il Paradiso delle Signore che andremo a vedere oggi, lunedì 11 ottobre 2021, su Rai 1 vedremo che è guerra tra Umberto e Vittorio per questioni di lavoro.

I fan della soap opera italiana de Il Paradiso delle Signore, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle ore 15 e 55, aspettano con trepida ansia la nuova settimane di puntate.

La fiction, ambientata negli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, piace molto ai telespettatori perché intorno al più grande magazzino per le signore ruotano intricate situazioni sentimentali e lavorative, con sentimenti controversi, come l’amore, la gelosia, la vendetta.

Intanto nelle scorse puntate si è discusso di una lettera che Achille ha scritto a Flora e che Adelaide, sempre più curiosa, cerca di scovare i dettagli della lettera. Tina, invece, ha fatto rientro da Zurigo ma non vuole rivelare in nessun modo i motivi per cui ha deciso di partire per la Svizzera.

Intanto, però, secondo le anticipazioni di oggi, 11 ottobre, sta per delinearsi una guerra interna sulla neonata Paradiso Market. Che cosa sta succedendo?

Guerra in atto tra Umberto e Vittorio: cosa succederà?

Nelle faccende lavorative che ruotano intorno al più importante magazzino di moda milanese, è da poco nato il Paradiso Market, che è un nuovo progetto pilota degli imprenditori della moda.

Il catalogo, però, diventerà la goccia che farà traboccare il vaso tra Umberto e Vittorio, perché? Umberto è diventato socio editore del Conti, per cui fa parte del progetto del nuovo catalogo anche se rivelerà al suo ex genero di non essere soddisfatto di questo nuovo lavoro.

Tra il Guarnieri e il direttore emergeranno dunque i primi scontri su come scegliere la linea editoriale per le future uscite del Market. Così ci sarà un testa a testa tra Umberto e Vittorio, e quest’ultimo sarà davvero molto nervoso, soprattutto perché dovrà cercare in tutti i modi di convincere il socio a seguire le sue scelte editoriali. Ci riuscirà? Intanto l’epilogo di questa guerra non è del tutto certo.

Perché Tina va in Svizzera?

Spostando l’attenzione dalle faccende lavorative, la puntata si concentra su Tina che decide di tornare in Svizzera, precisamente a Zurigo. Ormai è palese che la donna porti con se un segreto relativo ai motivi di questi suoi spostamenti.

La cantante ha apparentemente spiegato che sta viaggiando per via della partecipazione ad un Festival ma, ormai, questo motivo non sembra avere basi fondate. L’Amato vuole custodire il segreto dentro di se e non svelarlo, men che meno, a sua madre. Il suo silenzio, però, inizia a preoccupare: sarà vero che Tina va in Svizzera per il Festival oppure c’è qualcosa di più importante e grave dietro questi suoi viaggi?

LEGGI ANCHE : Pietro Genuardi: avete mai visto l’ex moglie dell’attore de Il Paradiso delle Signore? Lei attrice famosissima

LEGGI ANCHE : Conosciamo meglio Caterina Bertone, la Beatrice Conti de Il Paradiso delle Signore: vita privata e carriera dell’attrice

Intanto Stefania sta decidendo se trasferirsi da suo padre o meno e la puntata, secondo le anticipazioni, si chiuderà con la cena che i due faranno a casa Cattaneo, insieme alla nuova compagna di Ezio e a sua figlia.