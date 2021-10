Uomini e Donne, parla Samantha Curcio: “Alessio? Non ha fatto nulla per recuperare”

Si erano conosciuti nella passata stagione di Uomini e Donne: oggi emerge la verità sulla fine della relazione tra l’ex tronista Samantha Curcio e la sua scelta Alessio Cennicola.

Chi ha seguito il percorso di Samantha Curcio a Uomini e Donne è rimasto molto deluso dalla fine della storia con Alessio Cennicola, il corteggiatore che l’ex tronista ha deciso di scegliere.

I due sono usciti insieme dagli studi del dating show condotto da Maria De Filippi ma fuori la storia non è durata: numerosi litigi e diverse incomprensioni hanno portato alla rottura annunciata sui social.

Samantha Curcio delusa dalla rottura con Alessio Cennicola: “Travolti da una forte differenza caratteriale”

La coppia del Trono Classico formata da Samantha e Alessio ha fatto sognare i fan con immagini e video condivisi fin dal primo momento successivo alla scelta. Poi, dopo il primo mese di relazione, tutto è andato storto: sono arrivate prima delle segnalazioni sul Cennicola, avvistato in atteggiamenti ambigui insieme ad una donna misteriosa, poi è arrivata l’ufficializzazione della rottura a mezzo social. I due hanno continuato a lanciarsi stoccate tramite stories Ig e dopo diverso tempo è proprio l’ex tronista che ha deciso di parlare e raccontarsi al magazine di Uomini e Donne, confessando l’enorme delusione provata.

“La nostra rottura credo abbia fatto parecchio scalpore perché non se la aspettava nessuno, me compresa. Dall’esterno sembravamo indivisibili, due persone legate da un forte amore e anche io pensavo fosse così. I rumors sono scaturiti da una mala gestione di alcune vicende […] Siamo stati travolti da una forte differenza caratteriale da cui si è delineata una diversità nella gestione delle discussioni e dei problemi […] Per questo è franata ogni cosa in maniera irreversibile”, ha detto Samantha sottolineando come il problema fosse dovuto alle diversità caratteriali che li hanno inevitabilmente allontanati.

Samantha Curcio volta pagina: dai sentimenti per Alessio Cennicola ai nuovi progetti

Samantha Curcio non ha avuto timore di dichiarare quanto fosse stata coinvolta da Alessio, parlando di sentimenti molto forti nati proprio sotto l’occhio delle telecamere. “Tutto è cambiato grazie a un abbraccio, in una puntata n cui io avevo un vestito nero e lui una camicia gialla. In quell’occasione mi sono sentita a casa, ho provato una sensazione di infinito, di eterno, di per sempre e sono certa che anche per lui è stato così”, queste le parole dell’ex tronista molto seguita sui social che ha anche precisato come da parte del romano non ci sia stato nessun tentativo di mettere le cose a posto. “Mi baso anche sui fatti e Alessio non ha fatto nulla per recuperare la situazione”, ha ammesso con amarezza.

Nel suo futuro, al momento, non vede l’amore ma preferisce concentrarsi sullo studio e sul traguardo della laurea. Samantha dedica un pensiero anche ai suoi “compagni di trono”, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny: “Massimiliano e Giacomo sono stati due compagni di trono fantastici. Per modo di pensare e di essere sono molto più vicina a Giacomo e Martina quindi li sento spessissimo. Massimiliano lo sento un po’ meno ma ciò non vuol dire che non ci vogliamo bene e non ci stimiamo. In realtà sono rimasta in ottimi rapporti con entrambi”, ha detto.