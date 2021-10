Una Vita anticipazioni spagnole, Felipe lotta tra la vita e la morte: lei lo ha avvelenato

Una Vita è la soap opera spagnola che da anni fa compagnia agli italiani nel primo pomeriggio. Secondo le anticipazioni ci saranno dei colpi di scena che riguarderanno uno dei personaggi più amati del quartiere spagnolo. Si tratta dell’avvocato Felipe. Ecco cosa succederà.

Felice in pericolo per colpa di Velasco

Felipe in questi giorni è logorato dalla rabbia perché non ha avuto la meglio contro Genoveva in tribunale. Il suo scopo era poterla vedere dietro le sbarre per aver ucciso con le proprie mani l’amata Marcia. I fan della soap opera ricorderanno sicuramente che è stata lei a pugnalare la domestica per poi lasciare il suo corpo inerme sulla panchina di un parco. Fin dal principio Felipe aveva la certezza della colpevolezza della moglie, quindi ha fatto di tutto per far trionfare la giustizia. Purtroppo non è servito a nulla perché Genoveva ha anticipato le sue mosse e corrotto le persone giuste al momento giusto. Infatti ha potuto fare affidamento su Javier Velasco che è riuscito a farla assolvere dall’accusa di omicidio. Come se non bastasse Genoveva non ha intenzione di lasciare in pace il marito, ma senza mettere a rischio la sua vita. A sua insaputa ci penserà Velasco costringendo la domestica Laura a compiere un gesto estremo.

Laura avvelena Felipe

Laura potrebbe risolvere la situazione, ma preferisce tacere perché è costantemente minacciata dalla dark lady e dall’avvocato Velasco. In poche parole c’entra la sorella Lorenza e se non esegue gli ordini, i due non esiteranno a farle del male. Nello specifico si trova in una clinica ospedaliera e basterebbe una telefonata per porre fine alla sua vita. Per questo motivo Velasco si sbilancia nell’obbligarla a uccidere Felipe. In che modo? Somministrandogli del veleno. Alla fine l’avvocato cadrà a terra, ma a quel punto Laura non lo lascerà al suo destino. Chiamerà i soccorsi e l’uomo sarà subito ricoverato in ospedale. Velasco si arrabbierà con la cameriera mentre Genoveva si recherà in ospedale preoccupata per davvero per il consorte.

Velasco non demorde. Genoveva medita vendetta

La storia non finisce qui perché Velasco spingerà la cameriera a portare a termine il compito assegnato. La costringerà a recarsi in ospedale per soffocare Felipe con un cuscino. Alla fine Genoveva interverrà e scoprirà realmente come stanno le cose. Una volta rientrato Velasco ad Acacias, la donna gli farà credere di essere pronta a iniziare una nuova vita con lui. I fan della soap opera sanno bene che con lei bisogna stare attenti, in quanto i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per questo motivo non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.

