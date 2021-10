Luciana Littizzetto, conoscete la sua bellissima figlia Vanessa? Ecco chi è

Luciana Littizzetto è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Dotata di simpatia e spiccata professionalità, il pubblico non può che amarla e seguirla nel piccolo schermo. Non tutti sanno che ha due figli adottati: Jordan e Vanessa. Ecco delle info sul loro conto.

Luciana Littizzetto, ecco chi sono i figli Vanessa e Jordan

Luciana Littizzetto da anni è accanto Fabio Fazio nella conduzione del programma Che tempo che fa. Con il suo spiccato sarcasmo non fa altro che mettere in risalto la realtà dei fatti. Spesso regala sorrisi anche negli studi televisivi dove la regina indiscussa è Maria De Filippi. Basta pensare al programma C’è posta per te: l’anno scorso, per esempio, invitò Belen Rodriguez, Gemma Galgani e Veronica Peparini per chiedere consiglio su come conquistare un uomo. Come la De Filippi, anche lei aveva il desiderio di maternità e così ha deciso di ricorrere all’adozione. Ecco chi sono i figli Vanessa e Jordan.

Vanessa, un’appassionata d’arte

Vanessa è la figlia adottata dalla Littizzetto e dal compagno Davide Graziani, batterista degli Africa Unite. Nonostante si siano lasciati dopo 21 anni di relazione, sono rimasti in buoni rapporti sia per lei che per l’altro figlio Jordan. Vanessa è nata in Moldavia, ha 22 anni ed è molto diversa dalla Littizzetto. Non a caso ha già una relazione stabile alla sua giovane età, desidera un giorno convolare a nozze e avere una famiglia. Ha anche le idee chiare sulla sua vita professionale. Si è diplomata all’istituto Europeo di Design in Digital Communication Strategy per poi laurearsi all’Accademia delle Arti di Torino. E’ entrata a far parte della famiglia della Littizzetto quando aveva 12 anni. Il suo profilo social è molto seguito, in quanto si può notare che è un’appassionata di arte e ama gli animali (in particolare modo i cani). Spesso si mostra con la sua dolcissima cagnolina Gigia e la famiglia. Ha un bel rapporto con la madre adottiva e lo stesso discorso vale anche per il fratello Jordan.

Jordan, un ragazzo affascinante e riservato

Jordan, invece, è stato adottato quando aveva 9 anni. Ha 30 anni, è di origine albanese e in passato ha frequentato il Liceo Salesiano Valsalice. Adesso lavora a Roma come assistente di produzione per La7 e TV2000. Preferisce stare dietro i riflettori, del resto sui social non c’è nulla che faccia capire qualcosa sulla sua vita privata. Come Vanessa ama la compagnia degli animali e viaggiare. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di un grande fascino, infatti molte follower sostengono che sia sprecato dietro la telecamera.

