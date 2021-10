Che Tempo Che Fa, anticipazioni 10 ottobre: ospite d’eccezione nella puntata di stasera

Che tempo che fa è un programma televisivo che anni fa compagnia a Italiani nel weekend. Al timone della conduzione c’è il bravissimo Fabio Fazio che nella puntata di oggi, domenica 10 ottobre, intervisterà uno dei politici più importanti del nostro Paese. Ecco di chi si tratta.

Che Tempo Che Fa, un ministro nello studio

Che Tempo che fa è in produzione dal 2003 e riscuote, come ogni anno, un grande successo. Il merito è senza dubbio di coloro che si mettono alla prova davanti alle telecamere con lo scopo di aggiornare costantemente il pubblico su determinati argomenti. Gli autori del programma sono Michele Serra, Marco Posani e Fabio Fazio che si occupa anche della conduzione con Filippa Lagerback. I due possono contare sulla comicità di Luciana Littizzetto che, senza peli sulla lingua, dice ciò che pensa. Molti non vedo l’ora di assistere alla puntata di stasera, Domenica 10 ottobre 2021, che andrà in onda su Rai 3. Sara intervistato Roberto Speranza, il ministro della salute che affronterà il tema il tema della pandemia.

Roberto Speranza: “Continuiamo a tenere l’attenzione alta”

Il ministro Roberto Speranza avrà modo di parlare della situazione epidemiologica e inviterà nuovamente tutti ad aderire alla campagna di vaccinazione. Durante uno dei suoi innumerevoli convegni, il ministro ha fatto delle dichiarazioni che promettono bene, ma non bisogna mai abbassare la guardia: “Ogni giorno, vaccino dopo vaccino, avremo uno scudo un po’ più forte per proteggersi dal virus e potremmo continuare il nostro percorso di riaperture graduali…Continuiamo a tenere l’attenzione alta, perché c’è l’incognita varianti…Restiamo con i piedi per terra”, probabilmente questo suo pensiero lo riproporrà stasera nello studio di Che tempo che fa.

Una campionessa d’eccezione

Per quanto riguarda gli altri ospiti, italiani avranno modo di ascoltare anche Bebe Vio, ovvero medaglia d’argento nel fioretto a squadre alle ultime paralimpiadi di Tokyo. Avrà anche modo di parlare dell’inaugurazione della Bebe Vio Academy del 26 ottobre. Si tratta della prima accademia italiana a favore dello sport inclusivo con lo scopo di coinvolgere soprattutto ragazzi con disabilità fisiche. Una nobile causa che vale la pena conoscere per incentivare le persone a farne parte.

