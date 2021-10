Antonella Elia, avete mai visto la sua splendida dimora? Villa immersa nel verde [VIDEO]

Antonella Elia è una delle donne dello spettacolo più conosciute per non avere peli sulla lingua. Infatti quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 ha scatenato il putiferio. Non Tutti conoscono la sua abitazione. Ecco alcuni video pubblicati in passato che rendono l’idea del suo buon gusto.

La vulcanica Antonella Elia in televisione

Antonella Elia l’anno scorso ha avuto il ruolo di opinionista accanto a Pupo nella quinta edizione del Grande Fratello vip e ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per l’intervento fatto ai danni di Samantha De Grenet. Quest’anno al suo posto ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che stanno dando del filo da torcere ai concorrenti, chiaro segno che sono degne sostitute di Antonella Elia. Ultimamente è comparsa nel piccolo schermo perché è stata vittima di uno scherzo del programma Scherzi a parte condotto da Enrico Papi. È una donna amata quanto odiata per il suo carattere. Molti la apprezzano per la sua sincerità e per il fatto di non avere filtri mentre altri le puntano il dito contro per questa sua caratteristica. Fatto sta che amatissima e seguita sui social. I suoi follower hanno la possibilità di condividere la sua quotidianità. Non a caso tempo fa Antonella Elia ha pubblicato dei video in cui si vede la sua stupenda dimora.

Il salotto e il giardino

La showgirl ha lasciato Torino e ha preso casa a Roma dove vive il compagno attore Pietro Delle Piane. Dopo tanti alti e bassi sono riusciti a ritrovare l’equilibrio perduto nel corso del tempo. Ha compiuto un gesto d’amore tale da spingerla a recarsi nella capitale italiana. Prima di partecipare al reality, Antonella aveva realizzato un video in cui prometteva che non avrebbe scatenato il putiferio. Sullo sfondo si può notare il salotto con il parquet e pareti azzurre. Non mancano dei quadri che danno un tocco di originalità alla sua stupenda dimora. Il divano richiama il colore delle pareti e si può vedere un tavolo con delle sedie di legno pregiato. Le porte sono di colore bianco e ci sono anche dei tappeti dai colori più svariati.

Ha anche realizzato un video tempo fa che risale a luglio 2018 in cui si può vedere perfettamente il verde che circonda la sua casa. Ci sono alberi di pesca, frutti ottimi da mangiare quando si ha voglia di gustare la piena estate.

L’arte culinaria impeccabile

La cucina ha mobili bianchi di stile classico con quadri, disegni e tendine. Nel frattempo ha ironizzato sul fatto che molti mettono in dubbio il tuo talento ai fornelli. Per fortuna il compagno può confermare che prepara delle prelibatezze degno di uno chef.

