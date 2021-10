Paolo Villaggio, le parole della figlia Elisabetta: “Per un lungo periodo ho detestato…”

In occasione della pubblicazione del libro Fantozzi dietro le quinte – Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio, la figlia Elisabetta ha voluto rilasciare un’intervista e ha parlato a ruota libera del padre. Ecco cosa ha detto.

La carriera di un pilastro dello spettacolo italiano

Paolo Villaggio, morto il 3 luglio 2017, è stato un attore, comico, sceneggiatore e doppiatore. In poche parole un artista a tutto tondo che ha raggiunto il successo soprattutto nei panni del ragionier Ugo Fantozzi. È stato in grado di creare una comicità unica fondendo tradizione popolare e la modernità. Durante la sua carriera si è dedicato anche al giornalismo, alla radio e al teatro. Inoltre ha scritto anche due canzoni per l’amico Fabrizio De Andrè: Il fannullone e Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers. Purtroppo è venuto a mancare nel 2017, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan, di amici e parenti. “È stato più grande più clown della sua generazione, un clown irripetibile, rarissimo come grandi poeti. Con Fantozzi, Paola ha creato la prima vera maschera nazionale, qualcosa che dura in eterno”, ecco cosa aveva riferito sul suo conto Roberto Benigni nel giorno della sua scomparsa. In questi giorni uscirà il nuovo libro e la figlia Elisabetta ha colto l’occasione per rilasciare un’intervista al Corriere della sera.

Paolo Villaggio: un uomo speciale e mai banale

Elisabetta Villaggio non ha mai amato l’etichetta “la figlia di…”, in quanto ha lavorato sodo per diventare una regista e scrittrice di successo. Ha raccontato di quando lei e la famiglia si trasferirono a Roma e non ebbero più la loro privacy perché perseguitati costantemente dei fotografi. Anche quando si recavano in luoghi di villeggiatura, la gente non faceva altro che chiedere autografi e abbracci. “Per un lungo periodo ho detestato i fotografi che ci invadevano casa”, poi con il passare del tempo Elisabetta ha cambiato idea. Suo padre resterà sempre nel cuore di tutti ed è questa la sua soddisfazione più grande. Lo ha descritto come un uomo speciale e mai banale, non si presentava agli appuntamenti e amava il cibo a cui non ha mai rinunciato, nonostante avessi il diabete. Poi ha raccontato dei simpatici incontri che aveva con il cantante De André.

Leggi anche -> Maria Cristina Maccà, la confessione della figlia di Fantozzi: “Ho paura di finire sotto un ponte”

Curiosità su Elisabetta

Elisabetta Villaggio è nata nel 1959 ed è frutto dell’amore dell’attore e Maura Albites. Ha voluto seguire le orme del padre, contando solo sulle sue forze. In punta di piedi è entrata nel mondo del cinema fino a diventare una regista di spicco. Tra le sue opere ricordiamo il documentario su Franca Valeri del 2005. Ha un fratello, Pierfrancesco, che non ha avuto un rapporto sereno col padre. Poi negli ultimi anni la rabbia è stata sostituita dall’affetto.

Leggi anche -> Milena Vukotic senza veli: quando la Pina di Fantozzi posò per Playboy