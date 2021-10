Ambra Angiolini e Max Allegri si sono lasciati: “Lei ha scoperto un tradimento”

L’allenatore Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sarebbero detti addio definitivamente. Dopo mesi di voci circa una crisi tra i due – sempre smentite – la coppia si sarebbe lasciata. Ecco tutto quello che sta accadendo.

L’addio era nell’aria

Loro sono una delle coppie più amate dal grande pubblico. Stiamo parlando dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e della conduttrice e attrice Ambra Angiolini. I due, insieme da 4 anni, hanno sempre conquistato le copertine gossip nostrane ma, a quanto pare, si sarebbero detti addio. La conferma arriva dal settimanale, diretto da Alfonso Signorini, Chi. Qualche settimana fa, lo stesso settimanale, aveva paparazzato Ambra in lacrime nel centro di Milano, iniziando ad ipotizzare una crisi di coppia per l’attrice.

Negli ultimi tempi si è parlato con insistenza di un possibile allontanamento tra i due, cosa che sarebbe avvenuta. E non nel migliore dei mondi, anzi. Scrive il magazine che tra i due: “Sono stati tuoni e fulmini”. I primi scricchiolii tra i due sarebbero avvenuti già durante il lockdown del 2020, ma la coppia, in particolare Ambra, avrebbe dentato di salvare il loro rapporto.

Leggi anche ———> Uomini e Donne, 13 ottobre: la furia di Maria De Filippi contro i protagonisti del trono classico | Rivoluzione in vista?

Il motivo dell’addio

Massimiliano Allegri, lo scorso agosto, ha lasciato la casa milanese condivisa con Ambra Angiolini alla volta di Torino, per motivi di lavoro, come sappiamo. Ma, a quanto pare, la crisi era già sostanzialmente in atto e ci sarebbe un incredibile retroscena. Scrive il settimanale: “Secondo le nostre fonti la Angiolini ha scoperto un tradimento da parte di Max”.

Leggi anche ———> Il Paradiso delle Signore, 13 ottobre: un incredibile ritorno stravolge il grande magazzino milanese

A riprova dell’addio tra i due, l’assenza di Ambra al matrimonio di Valentina, figlia di Max Allegri, avvenuto di recente. Ambra sarebbe stata confortata dall’ex compagno, il cantante Francesco Renga. I due hanno mantenuto ottimi rapporti e il cantante bresciano avrebbe anche provato, senza successo, a far ritornare sui suoi passi Allegri.