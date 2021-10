Il Paradiso delle Signore, 13 ottobre: un incredibile ritorno stravolge il grande magazzino milanese

La popolare soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, subirà un cambiamento di orario. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Novità su Il Paradiso delle Signore

Uno dei più grandi successi di Rai Uno, giunto alla sua sesta stagione a colpi di successi di share e grande pubblico. Stiamo parlando della soap Il Paradiso delle Signore che, ogni pomeriggio, intrattiene milioni di telespettatori. Ma, a quanto si apprende da Viale Mazzini, il consueto orario della messa in onda del prodotto Rai è destinato a cambiare. Il prossimo lunedì 18 ottobre, infatti, Il Paradiso delle Signore non andrà più in onda dalle 15.55 alle 16.45 come di consueto.

Ovviamente la soap non sarà eliminata dal palinsesto Rai, ma spostata alle ore 14.oo – per terminare alle 14.45 – andando, tra l’altro, a competere direttamente contro le soap di Canale 5, Beautiful e Una Vita, e occupando lo slot di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Nella fascia oraria delle 15.55, invece, andrà in onda il Tg1 Edizione Speciale, condotto da Francesco Giorgino, dedicato al voto del secondo turno delle Amministrative.

Leggi anche ——-> Mario Giordano, sapete in cosa è laureato giornalista e conduttore di Fuori dal Coro?

Anticipazioni 13 ottobre

Dunque arriviamo all’appuntamento odierno, in onda alle 15.55. Tina ha deciso di rifiutare l’offerta di Vittorio Conti: non sarà la protagonista del suo film. Ma il patron del Paradiso torna di nuovo alla carica, proponendo alla giovane di riscrivere lei il copione. Proprio nel grande magazzino milanese, assisteremo ad un grande ritorno, quello di Anna Imbriani. Quest’ultima, affiancherà Beatrice come nuova aiuto contabile. Una notizia che farà piacere a molti, in particolare a Salvatore, che non ha mai dimenticato la giovane.

Leggi anche ——-> Monica Setta, conoscete la figlia della conduttrice di Uno Mattina in Famiglia? Ecco chi è e cosa fa nella vita Gaia

Intanto Flora si trova in grande difficoltà: Conti le ha affidato la creazione della nuova linea moda del Paradiso, che sarà pubblicata sul Paradiso Market. A questo punto, chiederà aiuto a Maria e Agnese: le due Veneri si daranno un gran da fare e i rapporti tra le tre miglioreranno non solo dal punto di vista lavorativo.