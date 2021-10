Tale e Quale Show, anche Mina sbalordita dall’esibizione di Stefania Orlando | Il messaggio a Cristiano Malgioglio

Stefania Orlando è entrata ulteriormente nel cuore degli italiani con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Adesso si sta mettendo alla prova nello show Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Cristiano Malgioglio ha espresso un suo parere su un’esibizione della donna nei panni dell’indimenticabile Mina.

Il commento di Malgioglio sulla Orlando

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate dell’edizione che ha dato la vittoria all’influencer Tommaso Zorzi. I due sono diventati molto amici tra le mura della casa e questa loro intesa piaceva molto al pubblico. Con la sua simpatia ha regalato tanti sorrisi. Non a caso si dice che la quinta edizione sia stata la più bella. Adesso gli italiani hanno modo di vederla nel programma dedicato al talento canoro. Dei personaggi famosi si mettono alla prova trasformandosi in un’icona musicale diversa in ogni puntata e possono contare sui coach di ballo, canto e recitazione Venerdì scorso, 8 ottobre, in prima serata la bellissima Orlando ha avuto l’onore di indossare le vesti della cantante Mina. La canzone L’importante è finire è stata scritta da Cristiano Malgioglio. Era inevitabile che arrivasse il suo commento dopo l’esibizione.

“Non male la ragazzina”

“Io ho avuto la fortuna di lavorare con le donne più importanti del mondo della canzone. Mi ricordo che questo brano era balzato al primo posto della hit parade, ma venne censurato. Era il 1975, un’Italia completamente diversa da quella attuale. Quando annunciavano questo brano il grande Lelio Luttazzi annunciava al primo posto Mina…è una bellissima canzone canzone d’amore, diventata un successo fino ad adesso”. Ecco cosa ha detto Cristiano Malgioglio sulla canzone che è stata proposta da Orlando nella puntata di venerdì scorso. Si è anche complimentato a modo suo con la Orlando. Il pubblico presente nello studio le ha dedicato una standing ovation per aver imitato alla perfezione uno dei pilastri fondamentali della musica italiana. Ha superato brillantemente l’ardua sfida e il merito è del suo lavoro intenso.

Critica di Malgioglio a Clementino

Magioglio ha dato un giudizio positivo sulla Orlando e su Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo ha proposto la canzone di Clementino intitolata Cos cos cos. Ha imitato alla perfezione il rapper napoletano, così il giudice dello show della Rai ha esordito in questo modo: “Mi sei piaciuto molto, sei stato più interessante di Clementino”. La risposta non si è fatta attendere sui social: “Sai cosa sei tu per la musica? Sei come l’ananas sulla pizza”. Arriverà la replica? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

