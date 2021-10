Alberto Angela, avete mai visto la moglie del noto divulgatore? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Alberto Angela è indubbiamente uno dei divulgatori più popolari del nostro paese, ma avete mai visto la moglie del conduttore? Ecco di chi si tratta.

Nato a Parigi nell’aprile del 1962, Alberto dopo essersi diplomato in Francia ha intrapreso il suo percorso universitario nella facoltà di paleontologia dell’Università La Sapienza di Roma laureandosi con il massimo dei voti. Per oltre 10 anni si è occupato di attività di ricerca sul campo affiancandola alla divulgazione. Il suo debutto televisivo come conduttore è avvenuto sulla televisione Svizzera, inoltre ha anche dato il suo contributo come autore per la realizzazione di alcuni documentari Rai, rete in cui poi si è anche occupato della scrittura e della conduzione di programmi divulgativi di successo.

Chi è la moglie di Alberto Angela

Nonostante si tratti di un volto noto del piccolo schermo, Alberto tiene molto alla propria privacy, motivo per cui tiene ben separato il proprio lavoro dalla vita privata. Il conduttore è sposato dal 1993 con Monica, secondo quanto riportato la donna è originaria di Parma e come il marito sembra essere un’amante della riservatezza. I due condividono molte passioni tra cui il cinema e lo sport, in particolare il nuoto, che hanno reso indissolubile il loro rapporto.

Alberto Angela figli

Le informazioni pubbliche riguardo Monica sono decisamente poche, infatti non è chiaro di cosa si occupi la donna che sembra non essere presente sui social network. La coppia, che nel 2023 compirà 30 anni di amore, ha anche tre figli, Riccardo nato nel 1998, Edoardo nato nel 1999 e Alessandro nato nel 2004. La riservatezza sembra essere una caratteristica che contraddistingue l’intera famiglia, infatti a proposito dei figli, Alberto Angela in un’intervista ha dichiarato che non sono interessati alla luce dei riflettori e sono molto legati alla loro privacy.

LEGGI ANCHE—>Manuel Locatelli, la proposta di matrimonio sui social | Chi è la sua futura moglie

Alberto Angela su Instagram

A differenza della moglie, Alberto dato anche il suo lavoro si è dovuto adattare alle dinamiche della comunicazione online aprendo un profilo Instagram che conta oltre 300 mila follower e 1 solo account seguito, quello di Rai 1. Sulla piattaforma il conduttore condivide per lo più contenuti legati alla propria attività divulgativa sul piccolo schermo che riscuotono ottimi risultati raccogliendo migliaia di like tra i suoi fan.