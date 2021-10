Boris, iniziate le riprese della quarta stagione dell’iconica serie | Trama, cast e data di uscita

Sta per girarsi la quarta stagione della nota serie Boris, ci si domanda quando ritornerà a vedersi in tv e quale sarà la trama ed il cast di attori ad essere presente, tra conferme e novità.

Le prime tre stagioni

Nata da un’idea di Luca Manzi, la serie è partita nel 2007 e narra le vicende dei Alessandro, un giovane ragazzo con il sogno di diventare un famoso ed apprezzato attore. Un giorno diventa stagista in una fiction televisiva, ma ben presto si renderà conto di come quel mondo sia pieno di persone non particolarmente affidabili. Insieme a lui, si intrecceranno storie di altre persone con la sua stessa aspirazione, al contempo alle prese con i medesimi problemi per poter emergere.

Leggi anche: Boris | la serie torna nuovamente disponibile in streaming su Netflix

Per quanto riguarda le stagioni, si sono sviluppate fino al 2010 in 42 puntate, ben distribuite in ciascuna stagione, negli ultimi episodi si erano concluse le riprese della fiction da girare attraverso anche delle idee surreali, il regista aveva così consegnato il DVD dell’ultima puntata al Dottor Cane, il quale appare entusiasta e propone di creare una nuova edizione della serie. Nel frattempo, Renè e Duccio, alcuni dei protagonisti di Boris, decidono di abbandonare il mondo della televisione, accettando di diventare guardie forestali in Abruzzo.+

Cosa accadrà nella prossima e quando poterla vedere

Ad oltre 10 anni di distanza, la serie tv comica è pronta a fare ritorno. A Roma sono infatti da poco iniziate le riprese della quarta stagione, per quanto riguarda il cast ci sono molte conferme, da Alessandro Tiberi a Francesco Pannofino, passando per Karin Proia, Carolina Crescentini, Caterina Guzzanti, Valerio Aprea, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi ed Antonio Catania. Come novità ci saranno invece Aurora Calabrese, Giulia Anchisi e Raffaele Buranelli.

Leggi anche: Francesco Pannofino chi è | carriera e vita privata dell’attore

Nel ritorno della serie tv, i protagonisti dovranno affrontare una nuova situazione rispetto ad oltre 10 anni fa, il mondo della tv se la dovrà vedere con social e piattaforme streaming, come nel caso di Disney+, proprio il servizio video on demand trasmettera nel 2022, data ancora da stabilire, Boris. Entro la fine dell’anno, infatti, termineranno le riprese.