Apprezzatissima conduttrice e giornalista, Monica Setta, oltre la vita professionale, nella sua sfera personale c’è posto solo per un grande amore, quello per Gaia, sua figlia. Conosciamola insieme.

Al timone, con grande successo, di Uno Mattina in Famiglia su Rai Uno, Monica Setta conduce abilmente il programma di intrattenimento, gioco, spettacolo e tantissime rubriche. Al suo fianco c’è Tiberio Timperi e, per quest’anno, Ingrid Muccitelli come terza conduttrice.

Intanto Monica Setta è una veterana della televisione e della conduzione, oltre ad avere una formazione e preparazione giornalistica, che l’hanno portata a fare il suo ingresso nei grandi quotidiani di Milano come, per esempio, Il Corriere della Sera, la Repubblica fino alla promozione come capo redattore di IO Donna, l’inserto del Corriere.

Una carriera brillante, fatta di tantissimi successi ma, a sipario calato, nella vita di Monica Setta c’è un solo, vero e unico amore che è per sua figlia, Gaia Torlontano.

Gaia, figlia di Monica Setta: ecco chi è

Monica Setta, affermata giornalista, è stata sposata dal 1995 fino al 2011 con Giuseppe Torlontano, responsabile della politica per la Redazione del Tg5. Ad unire la coppia, oltre all’amore, anche la passione per il giornalismo e così hanno deciso di convolare a nozze.

Dal loro matrimonio è nata la piccola Gaia, oggi una splendida 23 enne che da sua madre ha ereditato, non solo la bellezza, ma anche la grinta e la determinazione. In una foto che mamma Monica ha pubblicato della bellissima Gaia non sfugge ai follower un dettaglio importante: il fascino e soprattutto il sorriso della Torlontano sono la copia di quelli di sua mamma.

Il matrimonio di Monica Setta, però, è giunto alla fine anche se suoi motivi si conosce ben poco. La giornalista e conduttrice ha sempre mantenuto alto il riserbo sulla sua vita privata ed ha al massimo commentato la divisione dall’ex marito durante un’intervista rilasciata a Storie Italiane, in cui diceva: “Il divorzio è stato difficile, molto complicato, non ne ho mai parlato apertamente”.

La festa da sogno organizzata da mamma Monica

La Setta, quindi, non è solo una professionista di successo ma anche una mamma esemplare che, come ogni genitore, solo qualche tempo fa ha deciso di festeggiare a dovere e con orgoglio il traguardo raggiunto dalla giovane Gaia, praticante avvocato.

La giovane ragazza solo qualche tempo fa, precisamente nello scorso mese di luglio, si è laureata con il massimo dei voti in Giurisprudenza. A dare il lieto annuncio è stata, attraverso i suoi canali social ufficiali, proprio mamma Monica che ha scritto: “Felicità pura“, pubblicando la sua foto, insieme a Gaia, che indossava la classica corona d’alloro e il libro della sua tesi.

Per la neo laureata della Luiss, non solo 110 e lode ma anche una menzione speciale per questo importante traguardo che mamma Monica Setta ha deciso di festeggiare con una festa da sogno presso il Parco dei Principi Grand Hotel & spa. Una festa da capogiro, con mamma Monica che ha curato ogni dettaglio e proposto agli invitati un menù a base di pesce per onorare degnamente la laurea con il massimo dei voti di Gaia.