Amici 21, Anna Pettinelli ha deciso: Inder è fuori | Il destino di Flaza è invece nelle mani della Cuccarini [VIDEO]

La decisione di Anna Pettinelli è arrivata: Inder è fuori, dopo le numerose violazioni al regolamento di Amici. Cosa accadrà invece a Flaza? Proviamo a fare qualche ipotesi.

Cosa è accaduto ad Amici

Colpi di scena a seguire nel corso delle puntate andate in onda lunedì e oggi pomeriggio – e che proseguiranno sullo stesso filone nelle prossime – ad Amici. La professoressa di canto Anna Pettinelli, dopo essersi presa qualche giorno per pensare al da farsi, ha preso la sua decisione ed ha sospeso la maglia a Inder. Il giovane, negli ultimi giorni, è inciampato in diverse violazioni, come l’arrivo in ritardo a lezione o l’uso del cellulare fuori orario consentito.

Dopo la sospensione della maglia Inder riceve una comunicazione importante dalla sua prof Anna Pettinelli! #Amici21 pic.twitter.com/ENNeAq6sRO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 12, 2021

Inder si è limitato, visibilmente scosso, a chiedere scusa, poi ha lasciato la casetta. Insieme alle violazioni, il giovane cantante ha mostrato, oltre ad una certa insofferenza per le regole, anche una sufficienza nelle lezioni settimanali. Nella busta rossa arrivata in casetta, Anna Pettinelli ha scritto: “Sei libero di andare via”.

Attesa la decisione su Flaza

Nella puntata di domani, avremo un quadro generale della situazione. L’altra allieva finita nel mirino, Flaza, per violazioni simili – per alcune più gravi di Inder – sarà eliminata allo stesso modo? La giovane cantante non si è vista al ritorno in casetta, anche se non è stata data alcuna comunicazione da parte del programma in tal senso.

-Secondo i primi rumors potrebbe verificarsi qualcosa di incredibile. Ovvero l’altra insegnante, Lorella Cuccarini, potrebbe sospendere Flaza per ridare una maglia proprio a Inder. Andrà a finire così?