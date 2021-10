Nicola Savino, conoscete la moglie del conduttore de Le Iene? Ecco chi è e cosa fa nella vita

E’ stata al fianco del marito Nicola Savino durante le dirette Instagram in tempi del lockdown, conquistando il cuore dei follower. Ma chi è Manuela Suma? Conosciamola meglio

Colpo di fulmine a Radio Deejay

Nicola Savino conduce da tantissimi anni Deejay Chiama Italia insieme a Linus ed è anche il volto di molti programmi televisivi di successo come Quelli del calcio, Le Iene, L’altro Festival e l’ultimo nato Back to School . Il conduttore, figlio di un foggiano e di una calabrese, nato a Lucca e cresciuto nella capitale lombarda, è amatissimo dal pubblico, per la sua professionalità e simpatia. Peculiarità che non mancano a sua moglie, la nota stylist Manuela Suma.

Manuela Suma e Nicola Savino sono convolati a nozze nel 2009 e dalla loro unione è nata la loro unica figlia Matilde. I due si sono conosciuti proprio negli studi di Radio Dj. La Suma infatti, essendo una professionista nel settore dello spettacolo, si trovava in Radio per un allestimento di uno uno shooting fotografico per un calendario. Fu un vero colpo di fulmine. Un amore così travolgente che ha condotto Nicola Savino per la seconda volta all’altare, visto che nel suo passato c’era già un Si, pronunciato alla giovane età di 24 anni.

Nicola Savino ha poi dichiarato che Manuela è la donna giusta per lui, colei con la quale è riuscito finalmente a realizzare il sogno di una famiglia unita, essendo lui, figlio di genitori separati.

I successi di Manuela Suma

La moglie di Nicola Savino è una donna molto riservata. Di lei infatti non ci sono tante informazioni. Non sappiamo dove è nata e cresciuta e né la sua data di nascita, ma si sa che è più giovane del marito di 8 anni. Manuela potrebbe aver frequentato il liceo a Sesto San Giovanni per poi trasferirsi a Milano per proseguire gli studi.

Qui ha raggiunto i suoi obiettivi in campo professionale ed è sempre a Milano che vive assieme a suo marito e alla loro bambina. Manuela Suma infatti lavora nel mondo dello spettacolo, anche se dietro le quinte. E’ una professionista del look e cura l’immagine di molte star televisive come quello di Benedetta Parodi. Dal 2019 ha realizzato il suo grande sogno nel mondo della moda: una linea tutta sua di costumi, dal nome “Beachside“. Alessia Marcuzzi è stata la testimonial durante la campagna promozionale.

LEGGI ANCHE ———–>Le Iene, chi sono 10 le donne co-conduttrici di Nicola Savino | Tutti i nomi

Il lockdown sui social

La coppia è molto unita e molto riservata. E’ difficile infatti trovarli sotto le luci dei riflettori perchè amano condurre una vita “normale”. La loro quotidianità tuttavia ogni tanto viene condivisa sui social, dove appaiono in foto che raccontano il loro tempo libero, i momenti del lavoro e le loro vacanze.

LEGGI ANCHE ———–>Ritorno a Scuola: Vladimir Luxuria, Flavia Vento e Totò Schillaci | Ecco i primi concorrenti del reality di Nicola Savino

Durante il primo lockdown a causa della pandemia da COVID 19, Manuela Suma, ha preso parte ai dj-set casalinghi di Nicola Savino, durante i quali ha ballato con molta ironia e spensieratezza, conquistando il cuore degli internauti. Un vero esempio di coppia unita e complice.