Matrimonio a prima vista, tutte le coppie che sono rimaste insieme e quelle implose dopo il reality show

Nelle ultime sette edizioni di Matrimonio a prima vista, quante sono le coppie che sono rimaste insieme dopo il sì pronunciato al buio? L’esperimento messo in atto potrebbe non aver funzionato.

Real Time sta trasmettendo la settima edizione di Matrimonio a prima vista, format importato dalla Danimarca e basato sul programma Married at First Sight. Il reality show prevede che sei sconosciuti vengano selezionati da tre esperti e accoppiati in base a delle caratteristiche che ne garantirebbero la durata come coppia. Il loro incontro avviene, per la prima volta, davanti all’altare e, dopo cinque settimane insieme, gli sposi possono decidere se convalidare le nozze o divorziare.

Nell’edizione italiana di Matrimonio a prima vista sono state 21 le coppie protagoniste delle ultime sette stagioni e, di queste, solo due hanno deciso di continuare a vivere il loro legame lontano dalle telecamere. Le probabilità studiate dagli esperti – il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e lo psicologo Fabrizio Quattrini (sostituito nella settima stagione dal life coach Andrea Favaretto) – pare non abbiano prodotto, quindi, i risultati sperati.

Matrimonio a prima vista, chi sono le coppie sposate

Tra le coppie convolate a nozze grazie a Matrimonio a prima vista e rimaste sposate anche dopo il programma, c’è quella composta da Jessica e Sergio, protagonista della settima stagione (andata in onda su Discovery+ e ora trasmessa su Real Time).

L’unione tra i due non era iniziata nel migliore dei modi: i caratteri diametralmente opposti di entrambi li portavano a continui scontri che lasciavano presagire un finale amaro.

Eppure, Jessica e Sergio non si sono arresi e, giorno dopo giorno, hanno imparato a conoscersi, apprezzarsi e trovare dei punti di incontro che hanno reso il loro matrimonio a prima vista meno amaro.

Così, nel giorno della scelta finale e contrariamente ai pronostici, i due hanno deciso che le nozze potevano continuare e hanno lasciato lo studio degli esperti tenendo salde le fedi al dito.

Leggi anche–>Matrimonio a prima vista Italia, le coppie della settima edizione: chi sono e cosa fanno

Leggi anche–>Matrimonio a prima vista: un’altra coppia si è detta addio | spariscono le foto di lui dai social

Oltre alla coppia composta da Jessica e Sergio, anche quella formata da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi è riuscita a resistere all’esperimento di Real Time.

Anche per loro, l’inizio non è stato idilliaco ma, con il passare dei giorni, hanno imparato a conoscersi ed apprezzarsi, tanto da decidere di lasciare il programma da sposati.

Con cognizione di causa e consapevoli del loro amore, poi, Martina e Francesco hanno deciso di convolare a nozze in maniera ufficiale lo scorso 18 settembre 2021.

I due si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti con una cerimonia classica. Per loro, Matrimonio a prima vista è stato un successo!