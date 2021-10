Matrimonio a Prima Vista, chi è Nada Loffredi, sessuologa del programma e responsabile delle coppie

Martedì 5 ottobre ha preso il via la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista che ha visto la conferma di Nada Loffredi, sessuologa presente nella show fin dalla prima edizione. Ma proviamo a scoprire di più sulla donna e sulla sua vita privata.

La settima edizione di Matrimonio a Prima Vista in onda su Real Time, accompagnerà i telespettatori per circa 4 settimane fino al 23 novembre, nel tentativo di trovare la coppia giusta che possa realmente promettersi amore eterno pur non conoscendosi prima del matrimonio. Come negli anni precedenti a raccontare questa avventura sarà Francesco Cavuoto.

Nada Loffredi a Matrimonio a Prima Vista

Nada Loffredi al fianco di Mario Albis e della new entry Andrea Favaretto, fa parte del team di esperti che si è occupato di creare le coppie basandosi su inclinazioni, tendenze e personalità dei singoli concorrenti. La dottoressa Loffredi, come anche il dottor Albis, fa parte del cast di Matrimonio a Prima Vista Italia dalla prima edizione in onda nel 2016.

Chi è Nada Loffredi

Nata in provincia di Roma, Nada si è laureata in psicologia clinica con lode presso l’Università La Sapienza di Roma. Oltre a praticare la propria professione nel programma televisivo di Real Time, la dottoressa è anche una docente presso lo stesso ateneo in cui ha conseguito il proprio titolo di studi e ha alle spalle diverse pubblicazioni di carattere scientifico. Inoltre è anche autrice del libro Parliamo D’amore edito da Carocci Editore e consulente del blog D di Repubblica.it sulla sessuologia, come è possibile leggere sul suo sito.

Nada Loffredi vita privata

Purtroppo sono poche le informazioni riguardo la vita privata di Nada, sappiamo che è sposata e ha due meravigliosi bambini, ma come si evince dal suo profilo Instagram la dottoressa tiene molto alla propria privacy, infatti sulla piattaforma ama condividere eventi, pubblicazioni e in generale informazioni riguardanti la sua professione e i sui impegni lavorativi.