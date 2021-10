Ex on the Beach Italia riparte, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “I nostri ex? Ecco quali sono i nostri rapporti”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti a tornare al timone di Ex on the Beach Italia, su Mtv. Ma qual è il rapporto con i loro ex? La coppia ne ha parlato nel corso di un’intervista. Ecco cosa hanno detto.

La nuova stagione di Ex on the Beach Italia

Loro sono due delle coppie più amate dal grande pubblico televisivo e social. Dallo scorso gennaio si sono calati, con grande successo, nelle vesti di conduttori, con la seconda edizione di Ex on the Beach Italia su Mtv, prendendo l’eredità di Elettra Miura Lamborghini. Domani, mercoledì 13 ottobre, andrà in onda la prima puntata della terza stagione, che vede la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez confermatissima al timone. Questa volta, la spiaggia prescelta è quella di Isla Barú, in Colombia.

Il reality Ex on the Beach Italia porta su una spiaggia incantata diversi single, in cerca del grande amore. Ma, pian piano, gli ex dei concorrenti arriveranno per portare scompiglio e mettere a dura prova i partecipanti. A tal proposito, in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno parlato dei loro vecchi amori e degli attuali rapporti con loro. I due, tra l’altro, si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 2 e, la sorella di Belen, per il modello e ciclista, ha lasciato in diretta l’allora compagno Francesco Monte.

Gli ex rapporti

Ignazio Moser, parlando delle sue ex, ha spiegato: “Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come avviene in questo reality”.

Cecilia Rodriguez ha spiegato: “Quando chiudo una storia non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato, ma è impossibile: da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex”.