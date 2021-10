GF Vip Party, lo scontro tra Gaia Zorzi e Akash Kumar: “Sei famoso solo grazie a mio fratello Tommaso”

Botta e risposta, e qualche frecciata tagliente, durante la scorsa puntata del GF Vip Party, condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. E proprio tra la sorella di Tommaso e uno degli ospiti, il modello Akash Kumar, sono volate parole grosse. Ecco cosa è accaduto.

Le parole di Gaia Zorzi

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, in diretta su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, abbiamo assistito a numerosi scontri, come tra Sophe Codegoni e Soleil Sorge, solo per citarne uno. Ma anche al GF Vip Party, live su Mediaset Play Infinity, sono volate frecciate. Questa volta, ospite di Gaia Zorzi e Giulia Salemi, tra gli altri, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Akash Kumar. Quest’ultimo, come ricorderanno i telespettatori, è stato protagonista di un percorso piuttosto tortuoso nel programma di Ilary Blasi. Gaia e Akash hanno iniziato a battibeccare sin dalla presentazione della Zorzi: “Sapete che ospite abbiamo adesso? Reduce dall’ultima Isola dei Famosi c’è Akash Kumar. Lui che è rimasto in gioco per ben 5 o 8 giorni”.

Battuta che non è andata giù al noto modello: “[…] Tu saresti la sorella di Tommaso, ah, non ti conosco, sai com’è, conosco Giulia”. E la Zorzi: “Non mi conosci, ma sei nel mio programma”. Dopo alcune frecciate, la stoccata della sorella dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip dello scorso anno: “Però io e te abbiamo una cosa in comune, sai? Entrambi siamo stati resi famosi da Tommaso […] Scusami, non è vero che Tommaso ti ha reso famoso. Perché tu famoso non lo sei mai stato”.

La risposta di Akash

Il modello internazionale, visibilmente contrariato, ha replicato a Gaia Zorzi: “Io sono un modello di Armani. Tommaso l’hanno reso famoso i social. Io sono un modello. Quindi, non mi dire questa roba qua, è una caz**ta. Forse ha dato un’immagine a te visto che non sei nessuno e stai a fare questa roba qua. Giulia Salemi ha fatto le sue cose, te invece non so chi sei. Ringrazia tuo fratello perché sei lì. Non puoi dire a uno che fa il modello da 15 anni che mi ha reso famoso. Se non sai le cose, vai a studiare”.

In seguito, sul suo account Instagram ufficiale, in una serie di stories, Akash Kumar ha postato alcuni scatti della sua carriera di modello internazionale, ma non solo. Anche una biografia, citando la stessa Gaia. La quale, però, su Twitter ha dichiarato di essere stata bloccata dall’ex naufrago.