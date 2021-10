Mario Giordano, sapete in cosa è laureato giornalista e conduttore di Fuori dal Coro?

Vita e carriera del padrone di casa di Fuori dal coro, Mario Giordano: dal debutto in Rai fino alla conduzione della sua trasmissione su Rete 4.

Giornalista, saggista, conduttore e autore televisivo, Mario Giordano è colui che ha dato vita a Fuori dal coro, il programma televisivo in onda su Rete 4 ogni martedì in prima serata. La trasmissione, che va in diretta dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, è giunta ormai alla quarta edizione e continua a mantenere un buon numero di ascolti. Ma vi siete mai chiesti in cosa è laureato il suo storico conduttore? Oggi scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera.

In cosa è laureato Mario Giordano

Nato ad Alessandria in 19 giugno 1966, Mauro Giordano ha frequentato il Liceo Classico Giovanni Plana della sua città. Dopo la maturità, tuttavia, ha deciso di spostarsi verso il capoluogo della ragione e ha intrapreso gli studi presso l’Università di Torino. È proprio qui che si è laureato in Scienze Politiche!

Le prime esperienze come giornalista e il debutto in Rai

Subito dopo gli studi, Mario Giordano inizia la sua carriera come giornalista: prima presso Il nostro tempo, settimanale cattolico di Torino, poi a L’Informazione e infine a Il Giornale, diretto da Vittorio Feltri. Inoltre, fa le sue prime apparizioni al Maurizio Costanzo Show in qualità di ospite, per poi debuttare ufficialmente in televisione nel 1997 con Pinocchio, la trasmissione di Gad Lerner, dove veste i panni del Grillo Parlante, trattando temi di attualità.

Il passaggio a Mediaset

Dopo una breve parentesi al TG1, il 4 aprile 2000 diventa il nuovo direttore di Studio Aperto e, tre anni dopo, di altre due trasmissioni televisive su Italia 1: Lucignolo e L’alieno. Nel 2007 lascia casa Mediaset per passare a dirigere Il Giornale, salvo poi ritornare nel 2009 e lasciare nuovamente per via della nomina a direttore di NewsMediaset, testata d’informazione del gruppo di Cologno Monzese.

L’equilibrio ritrovato con Fuori dal coro

Gli anni successivi sono fatti di tira e molla tra Libero, Il Giornale, TGcom24, TG4 e Videonews. Il vero punto fermo nella vita professionale di Mario Giordano arriva con la trasmissione da lui ideata, scritta e condotta: Fuori dal coro. Con la collaborazione di Paolo Mosca e Carlo Bertotti e la regia di Donato Pisani, il programma raggiunge un buon successo già con la prima edizione: 1,2 milioni di telespettatori e l’8,6% di share nella fase estiva. Con la seconda e terza edizioni i numeri calano ma si aggirano comunque intorno alla buona media del 5,5% di share. Sempre nel 2018, Mario Giordano cura anche su Panorama la rubrica di chiusura Il Grillo Parlante. È inoltre autore di numerosi scritti, tra cui i più recenti sono L’Italia non è più italiana. Così i nuovi predoni ci stanno rubando il nostro Paese e Sciacalli. Virus, salute e soldi: chi si arricchisce sulla nostra pelle, entrambi editi da Mondadori, il primo nel 2019 e il secondo nel 2020.