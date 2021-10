Uomini e Donne, 13 ottobre: la furia di Maria De Filippi contro i protagonisti del trono classico | Rivoluzione in vista?

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, mercoledì 13 ottobre, del programma Uomini e Donne. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni puntata odierna

Quest’oggi, mercoledì 13 ottobre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma cult di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni della puntata delle ore 14.50. Partiamo dal trono classico: sappiamo ormai da giorni che Joele Milan è stato cacciato dalla padrona di casa, dopo che la produzione ha scoperto il doppio gioco del neo tronista. Quest’ultimo, infatti, ha cercato di frequentare una corteggiatrice del programma lontano dalle telecamere.

L’intento, chiaramente, era quello di rimanere saldamente al suo posto – evidentemente il più al lungo possibile – e per attuare il suo piano si sarebbe servito di un suo amico che avrebbe fatto da tramite tra i due. Quando, e a questo punto se, verrà mandata in onda la registrazione? I telespettatori attendono fiduciosi. Ma non c’è solo la debacle di Milan a tenere banco: oltre ad Andrea Nicole, nessuno dei nuovi tronisti ha conquistato il grande pubblico. Che Maria De Filippi abbia voglia di rivoluzionare il tutto?

Il trono over

Nel parterre del trono over arriverà un nuovo cavaliere: si tratta di Achille. Intanto, la dama torinese Gemma Galgani, attende un corteggiatore. Dall’inizio del programma sono stati in pochi i cavaliere che si sono proposti per una conoscenza con la storica tronista di Uomini e Donne.

Per tale motivo, anche quest’oggi, non mancherà il solito battibecco tra Gemma e l’opinionista del programma Tina Cippolari. Ma le cose per la dama torinese sembrano destinate a cambiare.