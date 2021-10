Beautiful, anticipazioni del 13 ottobre | La disperazione di Steffy: cosa rivela a Thomas

Ecco cosa annunciano le anticipazioni di oggi 13 ottobre, della soap più longeva della Tv, Beautiful. Sarà Steffy una delle protagoniste che appassionerà il pubblico di Canale 5, con una versione dei fatti discutibile.

Cosa succede oggi a Beautiful

Come sempre anche oggi 13 ottobre i fan di Beautiful seguiranno le trame che coinvolgono i personaggi della famiglia Forrester. Nell’episodio di oggi Steffy farà sapere a Thomas la sua versione dell’accaduto. La stilista gli dirà che Liam, mentre lei dormiva, le ha portato via Kelly.

Per questo motivo Thomas non esita a confessare a Hope la sua preoccupazione, ossia il fatto che Liam stia cercando di ostacolare la relazione di sua sorella con Finn. Secondo il figlio di Ridge, in questo modo Steffy non sarà mai in grado di rifarsi una vita.

Lo stato d’incoscienza di Steffy

L’atteggiamento di Thomas tuttavia ha un secondo fine. Essendo ossessionato da Hope, vuole solo mettere un dubbio nella testa ragazza, sui reali sentimenti di suo marito. La domanda che Hope si pone infatti è: perchè non lascia libera Steffy? Lo fa per gelosia o solo perchè è preoccupato per la bambina? Domande a cui Hope non riesce a dare risposte, ma che in compenso le rimangono pesanti come macigni nei suoi pensieri. Alla fine Hope scarica tutta la colpa a Liam e a Steffy. Quest’ultima pagherà il prezzo più alto perchè Hope insisterà affinché Liam le porti via Kelly.

Liam dal canto suo, si è convinto con molta rabbia che Steffy non è più in sé. La donna non riesce più a gestire la sua dipendenza dai farmaci e quando lo Spencer l’ha trovato in totale stato di incoscienza, con Kelly da sola, senza un adulto a sorvegliarla, ha pensato bene di passare all’azione.

La versione dei fatti della Forrester

Steffy nega con fermezza la sua fragilità e non ammette di non riuscire più a pendersi cura di Kelly, oltre che di se stessa. Lo Spencer è tanto preoccupato per quello che sta accadendo e alla fine anche se con molto dolore, decide di fare il bene di sua figlia. Liam prende Kelly e la porta via, lasciando Steffy praticamente distrutta.

LEGGI ANCHE ———–>Beautiful, anticipazioni americane: il nuovo piano diabolico di Thomas contro Hope

Quando Thomas rientra a casa, trova Steffy totalmente disperata. Per la donna. Liam le ha portato via la bambina! E’ questo quello che conta. Secondo Steffy è semplicemente un’ingiustizia e per questo motivo darà la sua versione dei fatti al fratello. Steffy racconterà che Liam l’ha accusata di essere in totale stato di incoscienza quando lei si era solo appisolata. Poi racconta che Liam le ha dato anche la colpa di non curarsi di sua figlia, perchè è dipendente dagli antidolorifici.

LEGGI ANCHE ———–>Qui giovanissima nei primi anni di carriera, oggi una delle più amate protagoniste di Beautiful, l’avete riconosciuta?

Le sue parole non sono servite ad impedire a Liam di prendersi Kelly, probabilmente anche spinto da sua moglie Hope. Thomas non perderà tempo a sfruttare a suo vantaggio la situazione.