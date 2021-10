Beautiful, anticipazioni americane: il nuovo piano diabolico di Thomas contro Hope

Arrivano nuove avvincenti anticipazioni di Beautiful dagli amici statunitensi che avvertono: sarà fantastica. Di chi stanno parlando? Tanto per cominciare vi diciamo già che gli spoiler mettono al centro Thomas, quindi sarà proprio il figlio di Ridge il protagonista di una nuova svolta nelle dinamiche della soap più longeva della TV.

La new entry di Beautiful

I questo momento in America Beautiful sta intrattenendo i fan con puntate che mettono Thomas, in una situazione sentimentale nuova. Il giovane stilista ha messo gli occhi su Paris Buckingham, la sorella di Zoe. Gli episodi italiani in cui la new entry farà la sua comparsa devono ancora arrivare, ma intanto possiamo offrirvi qualche anticipazione su quello che succederà.

Gli autori hanno deciso di far entrare Paris e vogliono a tutti i costi che sia “fantastica”, attraverso la miriade di complimenti che riceverà dagli altri personaggi. Di lei ne è cotto Zende Dominguez , tanto che arriva al punto di rinnegare ogni sentimento nei confronti di Zoe. Finn e Steffy intanto la ospitano per qualche mese, in qualità di perfetta babysitter per Kelly e Hayes ma anche come coinquilina ineccepibile. I due saranno affranti quando Paris deciderà di trasferirsi.

Ma attenzione! La decisione di lasciare la coppia ha un motivo scottante: Paris si accorge di essersi presa una cotta proprio per Finn. Come farà a cancellare questo suo sentimento? Ed ecco che entra in gioco un nuovo spasimante: Thomas!

Tutti pazzi per Paris

A quanto pare l’adulatore di Hope ha deciso di cambiare la musa dei suoi sogni, indirizzando la sua attenzione verso Paris. Del resto lo sanno anche le pietre che la figlia di Brooke ama solo Liam ed è con lui che vuole stare. Quindi che senso ha continuare a sperare una cosa che non si avvererà mai?

E’ bastato mezzo episodio per far innamorare Thomas di Paris: quando quest’ultima ha cantato allo stadio dei Dodger nell’esecuzione dell’inno, come sorpresa durante un appuntamento speciale con Zende. La ragazza tuttavia punta ad altro: un posto alla Forrester. Ed è anche espertissima nel settore.

Paris infatti corregge addirittura i lavori di due stilisti che lavorano da anni alla Forrester. Hope e Steffy ne sono entusiaste, non solo perchè la considerano una vera fortuna per l’azienda, ma anche perchè sperano che Thomas una volta per tutte, si sistemi!!

La presenza di Paris dunque porterà grosse novità alla soap: si creerà un triangolo amoroso con Thomas e Zenda? Secondo le anticipazioni americane la Buckingham farà l’amore con il figlio di Kristen Forrester, ma… andrà a vivere con Thomas Forrester! E poi il veloce interesse di quest’ultimo per Paris sarà sano o mostrerà tendenze ossessive come con Caroline e Hope? Staremo a vedere!