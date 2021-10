Rita Dalla Chiesa, perché ha lasciato Forum? Il segreto rivelato da Barbara Palombelli

E’ stata per tanti anni il volto di Forum, Rita dalla Chiesa, conduttrice amata dai telespettatori. L’ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi, non è più presente nel piccolo schermo, ma molti si chiedono perchè abbia lasciato il programma a tema giudiziario di Canale 5, oggi condotto da Barbara Palombelli.

Ci sono programmi televisivi a cui i telespettatori si affezionano e che amano anche per il conduttore o la conduttrice che li presentano. Spesso certi programmi perdono audience se si cambia la persona che li rappresenta. Un esempio è la Prova del Cuoco di Rai 1, storico programma di Antonella Clerici, ormai chiuso. Nonostante la bravura e la professionalità di Elisa Isoardi, quando sostituì la sua conduttrice di sempre, i fan non poterono a fare a meno di notare che non era “la stessa cosa”.

Forum è uno dei programmi più longevi di Canale 5. Nel corso delle sue edizioni ha cambiato solo 4 conduttrici e l’ attuale è la bravissima Barbara Palombelli, al timone dal 2013. Rita Dalla Chiesa invece ha condotto la trasmissione per ben 19 anni e molti fan si chiedono perchè abbia voluto lasciare. E’ stata la stessa Barbara Palombelli a spiegarne il motivo, durante un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin.

Ecco perchè Rita Dalla Chiesa ha lasciato Forum

Rita Dalla Chiesa per tantissimi anni è stata il volto di Forum. Barbara Palombelli, che va in onda anche nel pomeriggio su Rete 4, si è inserita benissimo ma molti ricordano ancora la brava Rita. Lasciare un programma di successo e ben collaudato come Forum, che tra l’altro come lei stessa ha dichiarato più volte, ha amato tanto, ha destato non poca curiosità.

In una recente puntata di Verissimo si è tornato sull’argomento. Barbara Palombelli, ospite della Toffanin, ha ricevuto un video messaggio proprio da Rita Dalla Chiesa, lasciando tutti senza parole. “Questo messaggio è per far vedere che non siamo rivali come si è scritto. Poi non riesco a vedere Forum perché è come vedere un grande amore che se ne va con qualcun altro”, ha confessato Rita.

“Questo sì che è un regalo! Mi dispiace tantissimo (che non riesca a guardare Forum ndr) ma io fui chiamata di corsa quando lei accettò una proposta per La7. Sì, sono entrata in casa sua ma il fatto che mi voglia bene mi fa piacere.” Ha risposto a sua volta la Palombelli.

Ecco perchè Rita Dalla Chiesa ha lasciato Forum. La conduttrice aveva deciso di cambiare per un nuovo ingaggio su un altro canale. Ma a quanto pare di quella decisione se n’è un pò pentita.