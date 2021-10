Pier Silvio Berlusconi, l’annuncio spiazza tutti: “Sarà un autunno caldo”

Aria di cambiamenti e di rivincite in casa Mediaset. L’azienda del Biscione con le direttive di Pier Silvio Berlusconi sta portando a termine quello che viene definito una sorta di miracolo con grosse trasformazioni a partire da quest’autunno.

Un’ evoluzione internazionale

Il merito va tutto al vicepresidente esecutivo e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi che è riuscito a far raggiungere a Mediaset, traguardi importanti e adesso con l’inizio dell’autunno si preannunciano anche grossi cambiamenti. A partire dal nome: Mediaset infatti sarà ribattezzata MediaForEurope.

E’ Marcello Zacchè a rivelare quanto sta accadendo a Cologno Monzese, facendo il punto su Il Giornale e mettendo in luce le dinamiche evolutive dell’intera azienda, fondata con il nome di Finivest nel lontano 1976 da Silvio Berlusconi

“Oltre a raggiungere risultati economici da pre-Covid, dopo aver trovato una soluzione definitiva al contenzioso con Vivendi, il gruppo sta completando la sua evoluzione internazionale”. Si legge sul quotidiano di Augusto Minzolini.

L’autunno Caldo di Pier Silvio Berlusconi

Lo scorso luglio lo stesso Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato che le settimane successive sarebbero state decisive: “Non posso anticipare niente, ma sarà un autunno caldo”, aveva dichiarato il dirigente alla stampa.

Sono tantissime le proposte e le novità per la stagione 2021-2022 su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Lo stesso Silvio Berlusconi alla presentazione dell’estate scorsa si era ritenuto molto soddisfatto:

“Siamo soddisfatti perché abbiamo trovato uno spirito di squadra e una capacità di decidere e agire che mi ha sorpreso. Abbiamo chiuso il 2020 molto al di sopra delle nostre aspettative trovando nuove efficienze un po’ ovunque. Da quest’anno, così complicato e terribile, usciremo facendo di un male un bene. E possiamo guardare al futuro in maniera tranquilla. Sui primi mesi del 2021 abbiamo chiuso la raccolta pubblicitaria con il 31,5 per cento in più. Abbiamo pareggiato i ricavi pubblicitari del 2019. Vanno bene tutti i mezzi. Sul web abbiamo un risultato superiore all’andamento del mercato”

Gli obiettivi sono stati raggiunti anche sotto l’aspetto economico. Sono stati più di 220 milioni gli utili presentati nella prima metà del 2021, più delle aspettative e adesso si attendono ulteriori conferme con la terza trimestrale prevista a novembre.

“La stagione appena iniziata ha proposto un palinsesto ritenuto molto soddisfacente, sia come ascolti sia come mix editoriale. Ed è stato Pier Silvio in persona a rinnovare i contratti di esclusiva in scadenza con Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Gerry Scotti”. Evidenzia ancora Zacchè.