Verissimo, anticipazioni sabato 16 e domenica 17 ottobre: gli ospiti di Silvia Toffanin

Tutto pronto per le nuove puntate di Verissimo, ecco chi saranno gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin, attraverso le anticipazioni di quanto accadrà sabato 16 e domenica 17 ottobre, dove sono previste interviste interessanti nella trasmissione di Canale 5.

Sintesi di quanto accaduto nelle prime puntate

Dal 18 settembre è partita la 26esima edizione di Verissimo, la sedicesima tra quelle condotte da Silvia Toffanin. La novità di questa stagione è il doppio appuntamento nel fine settimana, accumulando la puntata di domenica a quella abitudinale del sabato pomeriggio, all’interno della fascia orario tra le 16:30 e le 18:45. Diverse sono state le interviste e le ospitate nei primi incontri del rotocalco.

Rispetto al passato, nel salotto televisivo Mediaset sono stati ospitati diversi sportivi, dai medagliati olimpici Gianmarco Tamberi, Fausto Desalu e Luigi Busà, all’atleta paralimpica Monica Contraffatto, passando ai campioni d’Europa, rispettivamente di calcio maschile e pallavolo femminile, Leonardo Spinazzola e Paola Egonu. Hanno poi presentato i loro programmi su Canale 5, la nuova coppia di Striscia formata da Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, il conduttore di Scherzi a Parte, Enrico Papi, ed Ilary Blasi, appena reduce dalla trasmissione Star in The star, mentre ha riscosso molti riscontri la storia dell’attrice Francesca Neri, la quale sta affrontando un’insidiosa malattia.

Cosa vedremo nel fine settimane e chi sarà ospitato nel programma

Per quanto riguarda l’apputamento del sabato pomeriggio, sarà presente l’argento olimpico di ginnastica artistica, specialità corpo libero, Vanessa Ferrari. Oltre alla sportiva, come ospiti troveremo la coppia formata dal cantante Benjamin Mascolo, ex Benji e Fede, insieme all’attrice Bella Thorne, poi Lunetta Savino, Manuela Arcuri e Gianluca Grignani.

Nella puntata di domenica 17 ottobre ci sarà spazio per due grandi attori come Lino Banfi e Stefania Sandrelli, mentre riguardo alla musica ci saranno Anna Tatangelo e Dodi Battaglia, l’ex chitarrista dei Pooh si racconterà a Silvia Toffanin dopo il recente lutto, in cui ha perso la moglie. Le dirette di tale puntate sono sempre su Canale 5 a partire dalle 16 e 30, visibile anche in Streaming sul sito Mediaset Infinity.