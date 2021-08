Tokyo 2020, Vanessa Ferrari medaglia d’argento: entra nella storia della ginnastica artistica italiana

L’atleta entra nella storia della ginnastica artistica del nostro Paese salendo sul podio

Nuove soddisfazioni per gli atleti del nostro Paese alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A ottenere il podio con la medaglia d’argento è stavolta Vanessa Ferrari, classificatasi seconda in finale con un esercizio che si può considerare il migliore di sempre mentre suonava “Con te partirò” di Andrea Bocelli.

Vanessa ha ottenuto un punteggio di 14.200 allo stadio olimpico di Tokyo. L’azzurra è alla sua quarta partecipazione a un olimpiade e questa è la sua prima medaglia olimpica. Ottenendo il podio è entrata nella storia della ginnastica artistica italiana.

A vincere l’oro, l’atleta statunitense Jade Carrey con 14.366 punti. Dietro Ferrari con 14.166 punti la giapponese Mai Murakami con la russa Melinkova (pari merito). Vanessa, 30 anni, è entrata nella storia perché in questa disciplina non si vedeva una medaglia azzurra dal 1929. Questa vittoria è certamente un riscatto per lei, dopo aver subìto ben 5 operazioni chirurgiche, di cui l’ultima al tendine d’achille. Quest’anno, tra l’altro, ha contratto anche il Covid. Sembrava tutto perso, e invece non solo è riuscita a partecipare, ma ha anche vinto la medaglia d’argento. Una grande soddisfazione per lei e per il nostro Paese.