La Germania incentiva il vaccino così: stop ai test gratis per i non vaccinati

Linea dura da parte della Germania per chi deciderà di non vaccinarsi. Il ministro della Sanità, tedesco Jens Spahn, ha infatti annunciato: “Basta test gratis ai non vaccinati”, ciò avverrà quando tutti i tedeschi avranno avuto la seconda dose di vaccino, quindi a settembre.

L’indiscrezione è stata pubblicata dal giornale Bild, ed è stata confermata. Questa scelta sarebbe mirata ad incentivare le vaccinazioni, la problematica non è solo italiana. Da Biden, negli Stati Uniti che propone di pagare i cittadini per farsi vaccinare, ai precedenti metodi più o meno efficaci di allegare al vaccino una birra, come accaduto in Israele.

LEGGI ANCHE: Australia ancora nella morsa del Covid, nuovi lockdown in tutto il paese

In Germania è infatti previsto, da marzo, che i cittadini tedeschi e i residenti in Germania, possano effettuare i test rapidi contro il Covid-19 nelle farmacie o in appositi centri e chi non può dimostrare di essere vaccinato o di essersi ripreso il Covid, deve mostrare un test negativo per moltissime attività, pena l’esclusione. Al momento in Germania il 61% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino, il 52% ha completato invece il ciclo vaccinale.