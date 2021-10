Ballando con le Stelle, le rivelazioni di Morgan: “Ad una certa età …”

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, arrivano le rivelazioni del cantante Morgan, che fa parte ufficialmente del cast e spiega i motivi della sua partecipazione.

Lo avevamo lasciato nel 2020, annus horribilis in tutti i sensi, ed anche per quello che è accaduto sul palcoscenico dell’Ariston dove Morgan ha avuto una rottura pubblica con Bugo. “Le brutte intenzioni, la maleducazione…” queste le parole cambiate da Marco Cataldi, in arte Morgan, al testo dal titolo ‘Sincero’ con cui era in gara al Festival di Sanremo. Questo fuori programma, di cui Cristian Bugatti, conosciuto come Bugo, non era a conoscenza, hanno portato l’uscita di scena in diretta di quest’ultimo e l’inizio di una grande bufera e polemica tra i due.

Il caso ‘Bugo-Morgan’ ha tenuto alta l’attenzione degli italiani per molti mesi e ha portato anche a molte parodie ed ironie create sulla vicenda, tanto più che lo stile estroso e sopra le righe del cantautore Cataldi è noto al grande pubblico.

Adesso, però Morgan è pronto per una nuova esperienza, totalmente diversa da quelle vissute durante la sua carriera e siamo convinti che, anche in questo caso, riuscirà ad emergere come un vero protagonista. Per il cantante sta per iniziare un nuovo percorso come partecipante di Ballando con le Stelle, in onda sabato, 16 ottobre 2021.

Le rivelazioni di Morgan prima del debutto a Ballando con le Stelle

Ovunque vada Morgan diventa protagonista indiscusso, un po’ per il suo talento e un po’ per il suo carattere estroverso. Lo stesso accadrà, di certo, a Ballando con le Stelle dove Marco Cataldi parteciperà come primo concorrente del cast.

Intanto è stato lui stesso a voler rivelare qual è stato il motivo che lo ha spinto ad accettare di partecipare ad un’esperienza così diversa da quelle fatte fin’ora che vedranno Morgan doversi destreggiare non nel canto ma, stavolta, nella danza.

Il cantante farà coppia con la professionista Alessandra Tripoli e ha sottolineato di trovare Ballando con le Stelle un programma molto divertente. Morgan, da vero artista qual è, ama ogni forma di arte, perché espressione di libertà, e per questo ama anche la danza, ammettendo di aver seguito sempre il programma negli anni precedenti.

Perché Morgan ha scelto di partecipare?

Il cantante ha confessato di essere stato molto corteggiato professionalmente da Milly, “donna seria, colta e impegnata” ma di non aver avuto tempo precedentemente per partecipare al programma. Questa volta, però, c’è stata una riflessione che lo ha spinto ad accettare la partecipazione: l’avanzare dell’età e la necessità di muovere il corpo e non trascurare il benessere fisico.

Ebbene sì, a rilasciare queste dichiarazioni è stato lo stesso Morgan che, intervistato da Leggo ha sottolineato proprio il motivo reale che lo ha spinto a partecipare: “Ho detto sì solo adesso perché non avevo altri impegni televisivi e probabilmente perché, con l’avanzare dell’età, devo contrastare in qualche modo la pigrizia” ha concluso Morgan.

A chi, invece, prevede al massimo due giorni di partecipazione perché sicuramente Morgan farà scintille con Selvaggia Lucarelli della giuria, il cantante replica dicendo di non spiegarsi il perché di questa valutazione, alla luce, poi, della sua amicizia con la giornalista. Staremo a vedere.