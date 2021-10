Non è un momento sereno per il grande ballerino Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo. Cos’è successo? Il ballerino è stato costretto a prendere un’amara decisione. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Non è solo il marito di Carmen Russo ma un famosissimo e talentuoso ballerino e coreografo, così Enzo Paolo Turchi, soprattutto negli anni ottanta, è stato un volto noto della televisione italiana. Classe 1949, Enzo Paolo Turchi nato a Napoli ha coltivato la sua passione per la danza con tanto sacrificio e tanto studio.

Ha studiato danza classica, diplomandosi alla Scuola del Teatro San Carlo e, viste le sue abilità, da quel momento in poi si è esibito sui più blasonati palcoscenici teatrali d’Italia.

Negli anni ottanta, però, è approdato in televisione, facendo parte del corpo di ballo di trasmissioni, all’epoca, molto importanti, come ad esempio Drive In. In quest’ultimo programma, Enzo Paolo Turchi troverà l’amore della collega Carmen Russo che, dal 1983, diventerà non solo la sua compagna di ballo ma soprattutto di vita.

Appese al chiodo le scarpette della danza nel ruolo di ballerino, Enzo Paolo Turchi negli ultimi anni si sta dedicando all’attività di insegnante con diverse scuole di ballo aperte nelle varie città d’Italia.

Enzo Paolo Turchi chiude la scuola di ballo: perché?

Forse il grande ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi non si sarebbe mai aspettato di dover incassare questo duro colpo ma, tant’è, che è arrivato un momento poco sereno della sua vita a livello professionale. Purtroppo l’artista e insegnante si è visto costretto a dover chiudere per sempre le porte della sua scuola di ballo nata a Palermo. Qual è il motivo? Nonostante gli sforzi compiuti da Turchi per salvare la sua attività, il ballerino ha preso questa decisione, conseguenza inevitabile del Covid-19.

Purtroppo questi due anni di pandemia hanno messo in ginocchio il settore artistico e dello spettacolo e a pagarne le spese anche il progetto avviato da Enzo Paolo Turchi che, commenta con grande amarezza e delusione quanto accaduto.

“Vero che il governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto” queste le parole del ballerino rilasciate al settimanale Visto. Un grande dramma sopratutto per una città come Palermo che grazie a quella scuola, sfornava ‘signori ballerini’.

Cosa fa oggi Enzo Paolo Turchi?

Abbassata la serranda della sua scuola sicura, oggi il ballerino è impegnato a fare il papà a tempo pieno della piccola Maria, la bimba di otto anni avuta dalla moglie Carmen Russo.

Quest’ultima è impegnata attualmente come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip e per questo Enzo Paolo Turchi si sta impegnando per la famiglia.

Cosa ne pensa il ballerino del percorso della moglie nella Casa più spiata dagli italiani? Enzo Paolo Turchi a ‘La Nostra Tv’ ha raccontato un aneddoto, dicendo che la piccola Maria quando vede la mamma in televisione soffre perché pensa che non è in casa con loro e le viene da piangere.