Grande Fratello Vip, Jessica, Lucrezia e Alex parlano di una concorrente: “Ha le orecchie piene di cerume”

Unire ventiquattro persone sotto lo stesso tetto e pensare che le abitudini di ognuno possano combaciare le une con le altre è una cosa a dir poco impossibile! Per questo motivo, spesso succede che all’interno della casa del Grande Fratello circolino dei pettegolezzi poco carini nei confronti di alcuni concorrenti.

In questo caso specifico, le principesse Jessica e Lulù Hailé Selassié si sono rese protagoniste della nascita di commenti sulla presunta scarsa igiene personale di alcune concorrenti del reality. Le confessioni inerenti a questo tema in un primo momento sono state fatte durante una chiacchierata con l’attore Alex Belli; successivamente, sono state coinvolte anche Raffaella Fico e Francesca Cipriani. Scopriamo insieme quali sono stati i commenti delle due sorelle e, soprattutto, a chi sono stati rivolti.

Microfoni rivelatori

Come tutti ormai saprete, i concorrenti del Grande Fratello vengono ripresi 24h/24, e tutto ciò che dicono viene registrato dai microfoni e sapientemente analizzato dagli autori e dalla regia a cui, ovviamente, non sfugge assolutamente niente! Ed è proprio per questo che, ad oggi, siamo a conoscenza di ciò che Jessica e Lulù pensano di due delle loro coinquiline. Durante una chiacchierata in un momento di relax, Alex Belli ha confessato quanto segue alle due principesse: “C’è una donna che ha le orecchie piene di cerume, non ho avuto il coraggio di dirglielo”. A questa affermazione, sono susseguite quelle di Jessica: “C’è anche chi puzza di pesce marcio“, e quelle di Lulù: “Non possiamo dire il nome”.

Nel lanciare queste pesanti frecciatine, le due sorelle hanno iniziato a ballare e a twerkare, lasciando intendere al loro interlocutore che, probabilmente, la concorrente alla quale si stavano riferendo fosse Ainett Stephens.

Successivamente, Jessica e Lulù hanno fornito ulteriori dettagli della vicenda ad altre due coinquiline della casa. Parlando con Raffaella e Francesca, infatti, Jessica ha esordito dicendo: “C’è un orecchio ‘croccante’…”, ovvero, “pieno di cerume“. La Cipriani non ha proferito parola a riguardo, limitandosi a fare una faccia alquanto disgustata; la Fico, invece, ha affermato: “Ho capito, ho visto appena sono arrivata”. Chi è la concorrente dall’orecchio “croccante”? Anche in questo caso, non sono stati fatti nomi, ma dalla frase di Alex Belli riferita al fatto che si trattasse di una persona molto vicina a Clarissa, si presume potesse essere la modella Sophie Codegoni.

Leggi anche—>Grande Fratello Vip, lo spoiler di Sophie Codegoni: “La nuova concorrente? Famosa Influencer | Ecco chi è

Leggi anche—>Rai, il retroscena di Antonella Mosetti: “Venni fatta fuori, al mio posto arrivò Caterina Balivo e…”

Le accuse del Web contro le principesse

Gli utenti del Web si sa, sanno essere puntigliosi e spietati quando si tratta di far venire a galla eventuali atti incoerenti da parte di vip e celebrità. Anche in questo caso, su Twitter sono comparsi dei commenti nei quali viene giudicato il comportamento poco corretto delle principesse.

Le Selassié, infatti, hanno sempre affermato di essere state vittime di bullismo e discriminazione: ora, dopo le frasi da loro pronunciate inerenti all’igiene di due delle loro coinquiline, il Web si è rivoltato contro di loro rilasciando commenti di questo tipo: “Gridano al bullismo, all’embargo e quant’altro e poi spettegolano su gente con il cerume e gente che puzza. Ma come state messe? Ma cosa ci vuole a prendere queste persone da parte e dirglielo? Bambini delle medie proprio”.