Rai, il retroscena di Antonella Mosetti: “Venni fatta fuori, al mio posto arrivò Caterina Balivo e…”

Sono tante le conduttrici, attrici e showgirl provenienti da Non è la Rai che ancora oggi vediamo come protagoniste del piccolo schermo. Una che sicuramente ricorderete tutti è Antonella Mosetti, la quale ha partecipato alla storica trasmissione tra il 1993 e il 1995.

Dopo la partecipazione al programma di Boncompagni, la showgirl ha proseguito la sua carriera artistica in televisione prendendo parte ad alcuni film quali C’era un cinese in coma e Prigionieri di un incubo, e ricoprendo il ruolo di ballerina nell’edizione del 1998 di Ciao Darwin. Antonella, inoltre, prima di partecipare al Grande Fratello Vip 2016 insieme alla figlia, Asia Nuccetelli, ha condotto diversi programmi televisivi tra cui Paperissima Sprint, Sipario del Tg4 e il Festival di Castrocaro. Ma quale è stato, secondo voi, il momento peggiore della sua carriera? A tal proposito, durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Mosetti ha rivelato un dettaglio di cui non tutti sono a conoscenza riguardo alla conduttrice Caterina Balivo. Scopriamo insieme le parole della showgirl.

Tra Antonella e Caterina non corre buon sangue

Può capitare a tutti, nel corso della propria carriera lavorativa, di incontrare colleghi con i quali non si va d’amore e d’accordo. È successo anche ad Antonella Mosetti, la quale ha rivelato un episodio del suo percorso artistico che proprio non le è andato giù. La causa di questo momento poco piacevole per la showgirl è attribuibile alla conduttrice, volto noto della Rai, Caterina Balivo.

Ecco lo sfogo di Antonella durante un’intervista per il settimanale Chi: “Il momento peggiore della mia carriera? Quando venni fatta fuori da Rai1. Avrò avuto 27 anni, il direttore era Fabrizio Del Noce e al mio posto arrivò Caterina Balivo. La delusione fu tanta, soprattutto per le varie dichiarazioni di Caterina nei miei confronti”.

Il racconto della Mosetti, inoltre, si è concluso con le seguenti affermazioni: “Disse cose poco carine (Caterina Balivo, ndr), ma ormai è caduto in prescrizione. Non ci siamo neppure più incontrate. Non ho amiche nel mondo dello spettacolo, nella maniera più assoluta. Le donne con me sono state spietate, quando sento parlare di meritocrazia inorridisco. Eppure, dopo così tanti anni e senza raccomandazioni o padrini politici, ho ancora il telefono incandescente: non è da tutte”. Le dichiarazioni di Antonella, come sempre, rispecchiano a 360° il suo carattere e la sua personalità: forte, indipendente e senza peli sulla lingua!

La carriera da Web star

Da alcuni anni questa part, il Web ha iniziato a offrire la possibilità di creare contenuti personali e da essi guadagnare e costruire una carriera. Influencer e youtuber hanno letteralmente spopolato e, perciò, anche molti personaggi già appartenenti al mondo dello spettacolo hanno deciso di intraprendere un ulteriore percorso lavorativo tramite i social.

Sempre durante l’intervista del settimanale Chi, Antonella Mosetti ha parlato anche della sua carriera sul Web: “Il futuro non mi spaventa, se non dovessero chiamarmi più in tv potrei tranquillamente fare altre cose. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino, ho mille contatti. Lavoro su Instagram, TikTok, OnlyFans…”. E proprio riguardo all’ultimo social network citato, Antonella ha affermato: “Con OnlyFans ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta […]”.