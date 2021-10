Winsor Harmon, che fine ha fatto il Thorne Forrester di Beautiful? Eccolo oggi a 58 anni

Winsor Harmon è stato indubbiamente uno dei volti più apprezzati di Beautiful, soap in cui ha vestito i panni di Throne Forrester, ma cosa fa oggi l’attore? Scopriamolo insieme.

In onda dal 1987, Beautiful è una delle soap opera più apprezzate e seguite in tutto il mondo con una media di circa 35 milioni di telespettatori al giorno ormai affezionati alle storie dei personaggi e alle loro vite. Il travolgente successo di questa serie ha ovviamente coinvolto anche i suoi protagonisti diventati delle vere e proprie celebrità, tra questi anche Winsor Harmon che ha vestito i panni di Throne Forrester per ben 20 anni.

Il successo ottenuto grazie a Beautiful

Arrivato nel cast di Beautiful nel 1996 in sostituzione di Jeff Trachta, Winsor ha vestito i panni di Throne fino al 2016 diventando uno dei volti più popolari e apprezzati dell’intera soap opera. L’interpretazione di questo personaggio ha permesso ad Harmon di raggiungere il successo internazionale ma anche di essere ufficialmente riconosciuto per il suo talento nella recitazione venendo candidato nel 2005 per il Soap Opera Digest Awards, considerato l’Oscar di questo genere televisivo. Nel 2017 è avvenuto il passaggio di testimone da Winsor a Ingo Rademacher che ha interpretato Throne Forrester fino al 2019.

Cosa fa oggi Winsor Harmon

Dopo l’addio alla soap opera, Winsor Harmon ha continuato la propria carriera attoriale prendendo parte proprio nel 2021 al film Sarogeto, diretto da Nico Santucci. Inoltre l’attore è anche molto attivo sui social network, in particolare su Instagram dove conta oltre 22 mila follower, con cui ama condividere alcuni momenti di vita privata ma soprattutto momenti di lavoro che lo vedono impegnato sul set.

L’attività da cantante

Oltre ad essere un interprete molto apprezzato nel panorama internazionale, Winsor è anche un cantante country e nel 2002 ha pubblicato il suo primo e finora ultimo album dal titolo Stars of Texas di cui è possibile ascoltare alcuni brani su Youtube.