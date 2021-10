Uomini e Donne, anticipazioni 14 ottobre: il doppio gioco del tronista e la scoperta di Maria De Filippi

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, giovedì 14 ottobre, del programma di Canale 5, Uomini e Donne, in onda dalle 14.45. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata del 14 ottobre

Questo pomeriggio, dalle 14.45 circa su Canale 5, andrà in onda il consueto appuntamento con il programma cult, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ecco tutte le anticipazioni odierne di giovedì 14 ottobre. Sono ormai giorni che i telespettatori della trasmissione attendono con ansia la messa in onda della registrazione riguardante il tronista Joele Milan. Ma oggi potrebbe essere il giorno prescelto dal momento che, nella giornata di ieri, è andato in onda il momento del ballo tra il tronista e Ilaria post esterna.

Proprio in questo frangente, Joele Milan, avrebbe chiesto alla corteggiatrice di seguire il suo migliore amico sui social, in modo da potersi frequentare lontano dai social. L’obiettivo, chiaramente, nei piani del tronista, era rimanere il più a lungo possibile sul trono. Ad ogni modo, rumors da Cologno Monzese, farebbero ipotizzare un taglio da parte della produzione sull’evento. Sarà vero? Staremo a vedere.

Leggi anche ——–> Ricordate la figlia della Regina Elisabetta, la Principessa Anna? Le due sono identiche

Il trono over

Potrebbe essere anche il grande giorno di Gemma Galgani. Dopo settimane senza nessun pretendente – fatto che ha scatenato più di un’accesa discussione con l’opinionista Tina Cipollari – la dama torinese potrebbe finalmente aver trovato il suo cavaliere. Il grande pubblico è in attesa, in particolare, di scoprire com’è andata tra Gemma e Maurizio.

Leggi anche ——–> Jeremias Rodriguez, paura per il fratello di Cecilia e Belen: la sua compagna Deborah ha avuto un incidente

Per molti, però, Gemma non è apparsa del tutto convinta della presentazione del cavaliere. Ma potrebbe essersi ricreduta dopo l’esterna. Non ci resta altro da fare che aspettare l’appuntamento di oggi, su Canale 5, dalle 14.40 circa.