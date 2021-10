Non sono tutte rose e fiori per la famiglia Rodriguez nell’ultimo periodo e questa volta il fato ha toccato la fidanzata di Jeremias, fratello di Belen e Cecilia. Cos’è accaduto alla bella Deborah Togni?

Quando le situazioni iniziano a prendere una brutta piega, il fato non guarda in faccia a nessuno. E’ proprio il caso di dirlo per la situazione che sta vivendo la famiglia Rodriguez. La prima preoccupazione è arrivata per Cecilia Rodriguez che è in allerta per lo stato di salute del compagno, lo sportivo Ignazio Moser. Solo qualche settimana fa, infatti, il ciclista ha dato un annuncio sui social relativo ad alcuni problemi di salute che da qualche tempo gli stanno procurando noia e sofferenza. Per questo motivo il fidanzato di Cecilia ha deciso di prendersi una pausa dai social per cercare di curarsi e soprattutto capire di cosa si tratti, sperando non sia nulla di preoccupante.

C’è stato, poi, anche il malore post gravidanza della sensualissima showgirl Belen che, durante le registrazioni della trasmissione Tu si que vales, non si è sentita bene. In quel caso per Belen, fortunatamente, non è stato nulla di preoccupante ma un problema legato alla disidratazione che ha risolto con tre flebo.

Adesso è il turno del fratello delle Rodriguez, Jeremias che è in apprensione per il brutto incidente che ha visto coinvolta la sua fidanzata. Cos’è successo?

Brutto incidente per Deborah Togni: come sta?

Grande preoccupazione per Jeremias Rodriguez dopo aver saputo del brutto incidente che ha visto coinvolta la sua fidanzata Deborah Togni. Ad informare i suoi fan e followers è stata la stessa Deborah attraverso una serie di Stories sul suo profilo ufficiale Instagram in cui ha pubblicato una foto del letto d’ospedale in cui si trova, al posto numero quindici.

Di fronte alla curiosità di tutti i suoi seguaci che le chiedevano cosa fosse successo, la Togni ha deciso di dare una risposta unica e pubblica. La fidanzata di Jeremias ha raccontato di essere svenuta in aeroporto e di essere caduta violentemente a terra tanto da spaccarsi l’osso occipitale del cranio e battere così forte il mento da avere, adesso, dei punti di sutura.

La mano di Jeremias per Deborah

Nelle Stories di Instagram, Jeremias è accanto alla sua fidanzata, ricoverata in ospedale, e le tiene stretta la mano, segno della sua vicinanza e del suo grande amore per Deborah, arrivata nella sua vita dopo la fine della storia con Soleil Stasi. La Togni rassicura, comunque, tutti dicendo che ormai il peggio è passato, anche se resta in ospedale perché i medici vogliono monitorare il suo stato di salute.

Purtroppo la rottura dell’osso della testa va controllata con altre tac ed esami specifici e provoca alla povera Deborah dei dolori lancinanti, quasi insopportabili.

Nonostante tutto , per fortuna, la situazione è in miglioramento e Jeremias Rodriguez esterna il suo amore e la sua vicinanza alla fidanzata con Stories sui social per rassicurare anche tutti i fan sulla situazione di salute attuale di Deborah Togni.