Eleonora Pedron sul matrimonio con Fabio Troiano: “Mi sembra sempre che mi manchi qualcosa”

Eleonora Pedron, showgirl e attrice tra le più apprezzate del panorama televisivo italiano, ha avuto modo di raccontare alcuni retroscena della sua vita sconosciuti al grande pubblico, nel suo nuovo libro L’ho fatto per te. Proviamo a scoprire di più sull’ex modella.

Nata a Camposampiero un piccolo comune della provincia di Padova, Eleonora ha iniziato la propria carriera nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento nel 1999 partecipando per la prima volta al concorso di Miss Italia, che ha poi vinto 3 anni dopo, nel 2002. Da allora Pedron è diventata un volto fisso del piccolo schermo prendendo parte a diversi programmi televisivi di grande successo.

I difficili momenti di Eleonora Pedron

Nonostante un’ottima carriera lavorativa, Eleonora ha dovuto affrontare dei momenti molto difficili nel corso della sua vita, come ha potuto raccontare nel suo libro, L’ho fatto per te. In particolare, la showgirl ha dovuto superare la scomparsa della sorella maggiore, Ives, morta in un’incidente stradale mentre si trovava in auto con la madre, e 13 anni dopo la dipartita del padre anche lui morto a causa di un incidente durante il quale proprio Eleonora si trovava al suo fianco. Pedron in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato di aver trovato la forza di affrontare questi brutti momenti grazie ai suoi figli, Inés e Leon, nati dalla relazione con il motociclista Max Biaggi, oltre che nella fede in Dio.

Il matrimonio con Fabio Troiano

Pedron, durante l’intervista, ha anche avuto modo di parlare della sua vita sentimentale. La showgirl dopo una relazione lunga 8 anni con Max Biaggi, nel 2019 si è legata all’attore torinese Fabio Troiano, noto per aver preso parte a diverse pellicole e serie televisive di successo. A proposito del matrimonio con l’uomo Eleonora ha affermato: “Ah, saperlo… Non lo so. Mi sembra sempre che mi manchi qualcosa”.

Il programma su La7 e gli studi

Attualmente Eleonora è impegnata con la conduzione di Belli dentro belli fuori, programma in onda il sabato mattina a partire dalle 11 su La7. Inoltre la showgirl ha anche intrapreso un percorso di studi in psicologia, a questo proposito ha raccontato: “Ho cominciato l’anno scorso dopo il primo lockdown. Mi piacerebbe lavorare con i bambini, in futuro. Ho la convinzione di poter essere utile […]“.