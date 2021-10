Attrice e presentatrice di successo, la bellissima partenopea è apprezzata per talento e fascino ma conoscente Enrico Griselli, marito da anni di Serena Autieri? Scopriamo tutto sulla sua vita privata.

La bellezza di Serena Autieri incanta il pubblico italiano. Lontana dalla stereotipo della bellezza mediterranea, la Autieri presenta tratti quasi nordici: occhi magnetici chiari, capelli biondi e delle inconfondibili lentiggini che forniscono quel tocco in più, insieme ad un sorriso arricchito dalle ‘fossette’ che cattura l’attenzione del pubblico.

Al dono di Madre Natura si aggiunge il talento che ha reso la Autieri una delle vip più note ed apprezzate nel mondo dello spettacolo e a colpire è soprattutto la sua completezza, tipica di un’artista completa. Serena Autieri è eccellente nel ballo e nel canto, che ha studiato fin da piccola, insieme alla recitazione.

Protagonista in molti film italiani di successo, Serena Autieri è conosciuta per essere una delle attrici più abili del settore ma anche nella conduzione è eccellente. Un lungo registro di successi professionali e non meno soddisfacente è la sua vita privata. Scopriamo insieme chi è Enrico Griselli, l’uomo che da anni spalleggia la bellissima Autieri.

Enrico Griselli: ecco chi è il marito di Serena Autieri

Nel cuore della bellissima e bravissima Serena Autieri da oltre dieci anni c’è posto solo per il noto imprenditore Enrico Griselli. La coppia è convolata a nozze l’11 settembre 2010, dopo un periodo di fidanzamento. E’ stata la stessa Serena Autieri, in più occasioni, a rivelare gli esordi della loro relazione, iniziata solo con scambi di messaggi e telefonate, per circa un mese. Una scelta voluta in modo positivo per conoscersi bene e non bruciare le tappe.

Enrico Griselli non appartiene al mondo dello spettacolo ma è un brillante manager, impegnato in diversi progetti imprenditoriali, alcuni coltivati a Dubai, la città dove l’imprenditore avrebbe fatto la sua proposta di nozze a Serena Autieri. Sappiamo che è originario di Spoleto ed ha un forte senso della famiglia, al punto che dopo le nozze con Serena Autieri ha abbandonato i progetti in cantiere negli Emirati Arabi per trasferirsi a Roma ed iniziare lavori come impresario di spettacoli teatrali.

Dal loro felice matrimonio è nata, nel 2013, la piccola Giulia Tosca.

Quali gli ingredienti d’amore per Serena Autieri?

Stima, rispetto e tanta passione: questi sono gli ingredienti che Serena Autieri utilizza nel suo matrimonio. Tra i consigli dati dall’attrice, c’è quello di non abbassare mai la fiamma della coppia, poiché la passione è il collante di tutto anche se, secondo l’Autieri, la passione nasce sempre dalla testa.

Il felice matrimonio per l’attrice è arrivato dopo aver incassato una serie di duri colpi sentimentali: prima di lui c’è stato il produttore e cinematografico Guido Lombardo, con cui ha avuto una breve relazione nel 2007.

LEGGI ANCHE : Serena Autieri, la ricordate giovanissima a Un Posto al Sole? Ecco com’è cambiata l’attrice

LEGGI ANCHE : Michelle Hunziker piange per le corna con Serena Autieri | Ecco svelato il perché

Poi per Serena Autieri ci sarebbero stati una serie di flirt, secondo i rumors, però, mai confermati da Serena Autieri, come per esempio Luca Capuano, Matteo Marzotto e Guido Maria Brera, oggi compagno di Caterina Balivo.