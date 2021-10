Ricordate la figlia della Regina Elisabetta, la Principessa Anna? Le due sono identiche

Un caratterino molto particolare e una vita decisamente intrigante: scopriamo qualcosa in più sulla principessa Anna.

Nata a Londra il 15 agosto 1950, la principessa Anna è l’unica figlia femmina della regina Elisabetta. Ma non è semplicemente questo. Patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, ha circa 500 incarichi per conto della regina e della corte inglese. Inoltre, ha un talento equestre decisamente notevole: ha vinto in totale due medaglie d’argento e una d’oro all’European Eventing Championships ed è stata la prima della famiglia reale inglese a prendere parte ai Giochi olimpici. Scopriamo qualcosa in più sulla sua storia.

Una vita fuori dagli schemi (reali)

«La migliore di tutti noi: tenace, pratica, laboriosa, diligente e riservata». Così la principessa Anna è stata a buon ragione definita dal Telegraph. Carriera sportiva a parte (è stata anche Presidentessa della Fédération équestre internationale), la sua vita è stata piuttosto “movimentata”. Partiamo dal suo primo matrimonio, quello con Mark Phillips, luogotenente del 1º reggimento di Dragoni della Regina. I due si sono sposati nel 1973 e sono andati a convivere a Gatcombe Park. Ben 16 anni dopo, tuttavia, la coppia ha deciso di separarsi, a causa di una diversità di fondo e, secondo alcune voci, di una serie di presunti tradimenti.

Nessun titolo per i figli Zara e Peter

Divorzio a parte, la principessa Anna ha fatto parlare molto di sé anche per il modo in cui ha deciso di scelto di crescere i suoi due figli Zara (che ha ereditato da lei la passione per i cavalli) e Peter. Avuti dal suo primo marito, sono entrambi privi di alcun titolo reale per esplicito volere della madre, che ha preferito lasciarli vivere liberi dagli impegni reali. «Penso che sia stato più comodo per loro, e penso anche che la maggior parte delle persone concorderà sul fatto che i titoli non portano solo vantaggi. Quindi penso di aver fatto la cosa giusta», ha raccontato alla royal editor Katie Nicholl su Vanity Fair America.

Il tentativo di rapimento

Appena un anno dopo le nozze con Mark Phillips, la principessa Anna rischiò anche di essere rapita. Era il 20 marzo 1974 e i due stavano rientrando a Buckingham Palace dopo un evento di beneficenza al Pall Mall, quando la loro limousine fu costretta a fermarsi e un uomo di nome Ian Ball incominciò a sparare in aria con una pistola. Dopodiché, si avvicinò alla macchina e ordinò alla principessa di uscire, beccandosi un secco “no”. Anna uscì dalla portiera opposta e riuscì a fuggire, mentre l’uomo venne riconosciuto colpevole di tentato omicidio e tentato rapimento.

LEGGI ANCHE: Harry e Meghan, smacco alla coppia reale William e Kate: i due si prendono la scena internazionale

Il secondo matrimonio

Appena completato il processo di divorzio nel 1992, la principessa Anna ha sposato il comandante della Royal Navy Timothy Laurence. Questa volta, nessuna separazione in vista: anzi, i due vivono tuttora felici nella tranquillità di Gatcombe Park. La principessa ha da poco compiuto il suo 71esimo anno d’età e sembra più che mai vicina alla madre, la regina Elisabetta: non solo per quel che riguarda gli incarichi pubblici ma anche come fisionomia!