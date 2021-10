L’Amica Geniale 3: attesa finita | Trama, cast e data di uscita della serie cult Rai

E’ stata annunciata la data ufficiale in cui verrà tramessa L’Amica geniale, ecco quando partirà la fiction televisiva in programma su Rai Uno, oltre al cast di attori ed il regista della serie arrivata alla terza stagione.

Cosa narra e le prime due stagioni

La serie nasce da un’idea di Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, lo stesso figlio di Maurizio è anche produttore e regista della fiction, ispirato al libro scritto da Elena Ferrante, la quale ha partecipato attivamente alla sceneggiatura del lavoro televisivo, le cui prime due stagioni sono state trasmesse tra il 2018 ed il 2020, e narra le vicende di due ragazze degli anni ’50, molto amiche tra di loro. Le protagoniste sono Elena e Raffella, entrambe cresciute a Napoli, la prima aspira a diventare una scrittrice, l’altra, seppur intelligente, si vede costretta dai genitori a lasciare la scuola ed abbandonare studi e sogni.

Abbandonata la scuola, Raffaella si sposa a soli 16 anni, ma si vede costretta a subire violenze dal nuovo marito, avrà in seguito scontri con la sua amica Elena, la quale decide di iscriversi all’Università di Pisa, mentre le due amiche cercano di riconciliarsi, va a presentare il suo libro. Le prime due stagioni de l’Amica geniale hanno riscontrato un ottimo successo di pubblico, attraverso una media di circa 7 milioni di spettatori ed il 30% di share raggiunto e superato di frequente.

Quando partirà la nuova avventura

Visto il seguito, vi è molta attesa per il ritorno della serie ambientata a Napoli, anche se i nuovi episodi sono girati a Firenze. Proprio le riprese sono state effettuate da Daniele Lucchetti, il quale ha sostituito Saverio Costanzo e dirigerà Gaia Girace e Margerita Mazzucco, confermate nei panni di Raffaella ed Elena, cresciute nel frattempo, in quanto le protagoniste si ritroveranno negli anni ’70 e dovranno affrontare nuovi problemi.

Ultimate le riprese, la data ufficiale per cui avrà inizio la fiction sarà nella settimana dal 7 febbraio all’11 febbraio, in quella successiva al Festival di Sanremo, sviluppandosi con ogni probabilità per 8 episodi, come accaduto nelle due precedenti stagioni. La terza de L’Amica geniale sarà anche l’ultima con cui si chiuderà la serie di Rai Uno.