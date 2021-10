Beautiful, anticipazioni 14 ottobre: Steffy non rivedrà più sua figlia? Il piano di Brooke e Hope

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, giovedì 14 ottobre, della soap di Canale 5, Beautiful. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata del 14 ottobre

Quest’oggi, giovedì 14 ottobre, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap di Canale 5, Beautiful, dalle 13.40 circa. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne. Steffy vuole tornare a riabbracciare sua figlia Kelly e, dopo aver parlato con Thomas della vicenda, si reca da Liam, nella speranza di riavere la piccola. Ma il suo ex compagno, spalleggiato da Brooke e Hope, è irremovibile. A suo avviso, Steffy non è in grado, in questo momento, di prendersi cura di lei.

Secondo Liam, Hope e Brooke, la giovane Forrester non è uscita del tutto dal tunnel della dipendenza da oppiacei, assunti per alleviare il dolore dopo l’incidente. Ma, a causa dell’alto dosaggio ottenuto sottobanco grazie al dottor Finnegan, Steffy è diventata dipendente. Intanto, sulla vicenda Vinny, si stringe il cerchio proprio in torno a Liam.

Ridge e Brooke sempre più lontani

Dopo il matrimonio a Las Vegas – che però non ha valore a Los Angeles – Quinn farà di tutto affinché Ridge e Shauna convolino a nozze nella città californiana. Il piano di Quinn prende sempre più forma e Brooke è in grossa difficoltà. Ma anche Carter ed Eric, dopo mille perplessità, manifesteranno il loro dissenso a questa unione.

Brooke, dopo essere stata confortata da Donna, decide di giocarsi il tutto per tutto e non perdere per sempre Ridge. Come andrà a finire?