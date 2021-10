Elodie sempre più lontana da Marracash: la cantante avvistata con un modello [FOTO]

La bellissima Elodie è una delle cantanti più amate e seguite del mondo della musica italiana. Adesso è al centro del gossip per essere stata vista accanto a un altro uomo. Molti si sono chiesti se ha messo la parola fine alla storia con Marracash.

Elodie e Marracash, storia al capolinea?

Elodie Di Patrizi ha ottenuto la popolarità grazie alla sua partecipazione a una delle vecchie edizioni di Amici di Maria De Filippi. Prima aveva tentato di sfondare nel mondo dello spettacolo con X-factor, ma il vero successo è arrivato in un secondo momento. Non ha portato a casa il montepremi, ma si è rimboccata le maniche e attualmente è uno dei pezzi forti della musica italiana. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un talento innato e sia di un fascino strepitoso, un mix perfetto per risultare sempre impeccabile. Allo stesso tempo la sua vita sentimentale appassionato chi la segue fin dai suoi primi esordi. Nella scuola di canale 5 aveva una relazione con il compagno di banco Lele, ma poi le loro strade si sono separate e lei ha ufficializzato la sua relazione con il collega Marracash. Galeotta è stata la canzone Margarita che li ha fatti incontrare qualche anno fa. I due non hanno mai nascosto di aver avuto dei problemi per via della convivenza in un certo senso forzata dalle circostanze. Nelle ultime ore si sta parlando di un ipotetico addio. A confermarlo ci sarebbero delle foto che sono state pubblicate sulla rivista Chi Magazine di Alfonso Signorini.

Una serata in bella compagnia

Da settimane si sta parlando di una crisi che avrebbe determinato una rottura tra i due artisti. Nell’ultimo numero della rivista sono state pubblicate delle foto dell’ex allieva di Amici accanto a un modello e marketing manager di Armani. Si tratta dell’affascinante Davide Rossi. L’incontro risale al domenica 10 ottobre per le strade di Milano. Subito dopo si sono recati a una cena dove c’erano tante altre persone, come il cantante Mahmood e il ballerino Gabriele Esposito. Come se non bastasse al termine della serata tutti si sono recati a casa della cantante.

Nuova fiamma per la cantante?

I fan di Elodie sapevamo già da tempo che le cose con Marracash non andavano per il verso giusto. I vari impegni lavorativi, le diversità caratteriali e la convivenza forzata hanno sempre messo a dura prova il loro amore nato nel 2019. Si sono sempre mostrati agli eventi mano nella mano e sorridenti, però probabilmente ora sono arrivati al capolinea. Nonostante siano spesso stati al centro del gossip, non hanno mai parlato apertamente della loro love story. Hanno sempre optato per il silenzio, ma adesso parlerebbero i fatti: lei è stata in compagnia di un altro e non si sa ancora se si tratta di un amico o qualcosa in più.

