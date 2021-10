Benedetta Rossi, l’annuncio spiazza i fan: “È andata così”

Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate e seguite del mondo dello spettacolo per le sue doti culinarie. Essendo un personaggio pubblico, ha un profilo Instagram con tantissimi follower. Non a caso ha condiviso una serie di foto con tanto di annuncio. Ecco cosa ha detto.

Benedetta Rossi, una star della televisione

Nata a Porto San Giorgio nel 1972, Benedetta Rossi ha sempre avuto una passione per la gastronomia. Ha imparato tante ricette stanno accanto alla madre e con il compagno Marco Gentili ha aperto un agriturismo immerso nel verde. E’ presente nei piccolo schermo con il suo programma intitolato Fatto in casa per voi dove sì diletta ai fornelli di casa su proponendo sempre dei piatti semplici, ma invitanti. Ogni minimo passaggio è spiegato perfettamente, in quanto non mancano mai sorrisi e tanta allegria. Video tutorial, storie su Instagram, ospitate televisive e spot pubblicitari non fanno altro che aumentare ancor di più la sua meritata popolarità. La chiave vincente? Semplicità. È la classica vicina della porta accanto che si può tranquillamente incontrare per strada e scambiarci delle chiacchiere. Le donne la apprezzano tantissimo perché si rispecchiano in lei mentre i bambini la adorano. Di recente aggiornato il suo profilo Instagram con un post che raccoglie una serie di foto. Molti utenti social hanno notato un particolare. Ecco di cosa si tratta.

“Speriamo di farvi divertire”

Benedetta ha scritto un libro di ricette, Fatto in casa da Benedetta, per Mondadori nel 2016 poi Fatto in casa da Benedetta 2 e nel 2018 La cucina di casa mia. Adesso ne pubblicherà un altro: “Ciao Paolo, ci serve una mano per annunciare l’uscita del nuovo libro, vorremmo farlo in modo originale e spiritoso. Hai qualche idea? Paolo Camilli: facciamolo anni 80!…è andata più o meno così…speriamo di farvi divertire”, ecco cosa ha riportato nella didascalia della foto condivisa sulla pagina Fattoincasadabenedetta. In poco tempo ha ottenuto 91.000 like e tanti commenti positivi, chiaro segno che è seguitissima sui social. Benedetta ha capelli neri, una gonna a scacchi con maglietta nera e gli altri non sono da meno. Hanno voluto a modo loro essere divertenti nel dare la bella notizia. Per ora non è svelata la data di pubblicazione.

Benedetta in splendida forma

Tempo fa Benedetta disse che aveva intenzione di perdere qualche chilo. Aveva aggiunto che anche il compagno Marco si sarebbe impegnato in una nuova alimentazione. Nelle foto sono comparsi in splendida forma e coloro che li seguono da sempre sanno che hanno fatto un viaggio in Islanda. Hanno percorso l’isola da cima a fondo condividendo con i follower le bellezze del posto. Passeggiate ed escursioni avranno sicuramente dato un contributo alla nuova silhouette.

