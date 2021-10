Grande Fratello Vip, scontro di fuoco tra Soleil e Sophie: spunta il nome di Fabrizio Corona

Le tensioni tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono sfociate in uno scontro di fuoco nel corso della diretta di ieri, 11 ottobre, del Grande Fratello Vip. Dimenticandosi momentaneamente dei microfoni, le due hanno rivelato la strategia suggerita da Fabrizio Corona prima del loro ingresso in casa.

Lo scontro tra Soleil e Sophie era nell’aria da giorni e, alla fine, Alfonso Signorini ha deciso di mettere a confronto le due ex protagoniste di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima diretta in prima serata con il Grande Fratello Vip, il conduttore ha concesso ampio spazio alla Sorge e alla Codegoni mostrando le “gentili” parole spese dall’una nei confronti dell’altra nel corso degli ultimi confessionali.

Sophie, che proprio nelle ultime ore aveva accusato Soleil di soffrire il fatto che Gianmaria non la degnasse più di uno sguardo, aveva già accennato all’intenzione di scontrarsi in diretta con Soleil. E, alla fine, è stata accontentata. Ma, proprio durante il litigio tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne, è spuntato fuori il nome di Fabrizio Corona: pare che quest’ultimo abbia indirizzato la Codegoni verso la costruzione di flirt fake e litigi con altri concorrenti della Casa del Gf Vip per acquisire maggiore notorietà e popolarità tra il pubblico da casa.

Soleil accusa Sophie: “Avevi un copione scritto”

“Queste sono situazioni di cui io avevo già parlato con Gianmaria – ha inveito Soleil contro Sophie – . Peccato per te che sei arrivata qui con un copione scritto!”.

“Soleil, non parlare di cose scritte che sai che le so”, ha replicato la Codegoni, lasciando intendere che anche la rivale abbia ricevuto dei suggerimenti su come comportarsi al Gf Vip prima del suo ingresso in casa.

Al siparietto tra le due ha assistito Gianmaria Antinolfi che, da qualche settimana, si è avvicinato a Sophie dimenticando Soleil e, soprattutto, la fidanzata Greta che lo aspetterebbe fuori dalle mura di Cinecittà.

Ma lo scontro tra le due bionde del Gf Vip non si è placato e, mentre erano rinchiuse in camera, certe che il Gf Vip non le stesse ascoltando, hanno rivelato un altro aspetto della strategia che sarebbe stata studiata a tavolino da Fabrizio Corona e suggerita poi alla Codegoni.

No vabbè ma Sophie e Soleil che si accusano a vicenda del fatto che entrambe per copione dovevano provarci con Manuel? Alla fine quella che anche se era troppo attaccata gli voleva davvero bene era Lulù #GFVIP pic.twitter.com/yKyihhaW4r — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic01) October 11, 2021

Sophie è stata indirizzata da Fabrizio Corona?

“Ricordati bene quello che dici alle cene. Io ero presente quando dicevi: ‘Faccio finta di non conoscerlo Gianmaria o ci prepariamo una battutina?’ – ha sbottato Sophie contro Soleil, facendo riferimento ad una cena cui sono state invitate entrambe con le rispettive agenzie – . Ma smettila che per il video di presentazione ti sei fatta mandare il copione per email la sera prima!”.

La Sorge, però, non è rimasta in silenzio e ha sganciato una bomba che coinvolge anche Fabrizio Corona.

“Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!”, ha urlato Soleil, mentre Sophie rispediva al mittente ogni accusa: “Ma quando mai? Con Fabri a tavola? Con Fabri a tavola tu dovevi provarci con Manu! Che ti hanno detto: ‘Ci provi con Manu’”.

Il video in cui si ascoltano le accuse di Sophie contro Soleil ha già fatto il giro della rete e, ora, il pubblico da casa si chiede: ma è tutto studiato a tavolino o, al Grande Fratello Vip, esiste ancora qualcosa di reale?