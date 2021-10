L’Ispettore Coliandro 8 – Kabir Bedi, episodio 13 ottobre: Coliandro coinvolto in un’operazione antiterrorismo

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata della serie L’Ispettore Coliandro, andremo a vedere la trama di tale episodio ed il cast tra quello fisso ed i nuovi protagonisti dell’appuntamento finale con il noto poliziesco dei Manetti Bros.

La stagione di Coliandro

Vicina ad essere archiviata l’ottava stagione de l’Ispettore Coliandro, stasera verrà trasmessa infatti la quarta ed ultima puntata. Il primo episodio, intitolato Il Fantasma, è stato il più visto con poco più di 2 milioni di spettatori e quasi il 10% di share, mentre i due successivi si aggiravano sugli 8 punti percentuali ed una media calata nel secondo di mezzo milione, invece è di poco cresciuta in quello della scorsa settimana.

Anche in questa stagione Coliandro ha dovuto affrontare dei casi spinosi, da un boss mafioso fuggiasco al traffico internazionale di cittadinanze, fino all’indagine su un gallerista d’arte trovato improvvisamente morto. Il famoso ispettore, in un modo o nell’altro, è sempre riuscita a cavarsela, imbattendosi di frequente in presenze femminili. In questa nuova stagione sono state diverse le protagoniste di ogni episodio, dal primo con Chiara Martegiani, ai due successivi con Sabrina Impacciatore e Nicoletta Romanoff, mentre non ha fatto parte del cast l’agente Gargiulo, in quanto chi lo interpreta, vale a dire Giuseppe Soleri, ha deciso di dedicarsi ad altro.

Cosa accadrà nell’ultimo episodio

Per quanto riguarda l’ultima puntata, intitolato Kabir Bedi come il famoso protagonista di Sandokan, l’Ispettore Coliandro dovrà affrontare un’operazione di antiterrorismo tra Belgio e Siria, sull’indagine le sarà di aiuto Jamila, la quale lo condurrà ad una banda di agenti corrotti avente attinenze con la ‘ndrangheta ed il traffico di eroina dalla Bosnia Erzegovina.

Oltre ai vari personaggi della serie, in quest’ultimo episodio il cast si arricchirà di Elena Sotgiu, la quale interpreta Jamila, mentre nei panni degli indagati troveremo Stefano Pesce e Paolo Mantovani. Come ogni mercoledì sera, anche l’ultimo appuntamento del 13 ottobre con l’Ispettore Coliandro sarà alle 21 e 20 su Rai Due.