Star in The Star flop? Il conduttore Mediaset gela tutti: “Mi preoccupa la posizione di Ilary Blasi”

Star in The Star non sta riscontrando il successo sperato e mentre Mediaset cerca di trovare una soluzione, c’è chi prende le parti di Ilary Blasi: “Non meritava una scivolata così”. Ecco chi l’ha detto

L’insuccesso di Star in The Star

Mentre nell’ultima puntata Zucchero e Madonna escono allo scoperto, Star in The Star continua a non decollare, dimostrando che probabilmente, le minestre riscaldate non piacciono. Quello che più ci si chiede nei corridoi di Cologno Monzese non è tanto chi vincerà il programma, condotto dalla bravissima e spumeggiante Ilary Blasi, ma se arriverà, con queste premesse, fino all’ultima puntata!

Ormai è palese: Star in The Star è un vero insuccesso di Mediaset, arrivato tra l’altro ad inizio stagione televisiva, lanciato con tanto entusiasmo e tante aspettative. E’ partito con l’intenzione di accaparrarsi una buona fetta di pubblico di Tale e Quale Show e de Il cantate mascherato, ma alla fine proprio questa formula, è stata la chiave del suo fallimento. Star in The Star a conti fatti, si è rivelato solo la brutta copia dei programmi di successo della Rai, mandando fuori dai gangheri i vertici Mediaset.

Ilary Blasi non se lo merita

Ilary Blasi, suo malgrado, nonostante l’ottima performance che ha dimostrato finora in qualità di padrona di casa, si trova al centro di questo tornado, che pare non veda l’ora di cancellare tutto, come farebbe il vento fortissimo con un villaggio costruito male.

La moglie del Pupone non se lo merita e a sottolinearlo è Alessandro Cecchi Paone, durante un’intervista rilasciata a Nuovo Tv: “Mi preoccupa la posizione di Ilary Blasi”. Sottolinea il conduttore.

Ma cosa si fa in questi casi? Il pubblico non si è affezionato a Star in the Star e non c’è Ilary che tenga! La presenza della bellissima romana non è bastata ad alzare gli ascolti dello show musicale, che rimangono ben al di sotto della media di un programma Mediaset di prima serata.

“Non meritava una scivolata così” incalza Cecchi Paone e spera che l’insuccesso di Star in the Star “non le precluda altre strade” Intanto una lettrice del settimanale Nuovo Tv, rispondendo a Cecchi Paone scrive: “Che figuraccia! Se si vuole proporre uno show nuovo deve esserlo davvero, non una brutta copia di Tale e Quale Show e Il cantante mascherato”. Più chiaro di così. Mediaset farà mea culpa? Ma soprattutto come intende procedere sulle sorti del programma? Non ci resta che attendere per verificarlo.