Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 ottobre: il piano di Adelaide per Ludovica

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, giovedì 14 ottobre, della soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, in onda dalle 15.55 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata di oggi

Questo pomeriggio, dalle 15.55 circa su Rai Uno, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore. Ecco tutte le anticipazioni odierne di giovedì 14 ottobre. Tra Stefania e Gemma, come sappiamo sorellastre, ormai è guerra aperta e, nella puntata di oggi, vedremo come la situazione stia velocemente precipitando tra le due. In particolare, Gemma, non riesce più a nascondere la gelosia nei confronti della giovane e cercherà di metterla in cattiva luce.

Tutto nasce dall’avvicinamento di Veronica a Stefania. La madre di Gemma ha buone intenzioni – ovvero quelle di portare armonia all’interno della famiglia – ma il suo modo di fare indispettirà non solo Gemma, ma anche altre persone. Ma non sarà l’unica novità per Stefania. Infatti, Ezio, è tornato a Milano, dove lavorerà presso la prestigiosa ditta Palmieri. L’uomo, ha fatto arrivare in città anche la sua compagna e sua figlia, una novità che però spaventa Stefania.

Adelaide e Ludovica di nuovo alleate?

Nel grande magazzino, intanto, Anna e Beatrice saranno sempre più in sintonia, creando un bel legame. La Imbriani, tornata da poco alle dipendenze di Vittorio Conti, sta cercando di fare il possibile per integrarsi al meglio nello staff. La Contessa Adelaide, nel frattempo, sta cercando di riavvicinarsi a Ludovica, per farla tornare al Circolo e, per tale fine, decide di sostituire Parri con Marcello.

Infine, Tina, continua a rifiutare l’offerta di Vittorio Conti di lavorare nella sua prossima pellicola. Ma la giovane sta per cedere sotto i colpi delle offerte, e lusinghe, del patron del grande magazzino.