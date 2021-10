Star in the Star, stasera finalissima, ma quanto vince il primo classificato? Ecco la cifra

Nella prima serata di giovedì 14 ottobre andrà in onda l’ultima puntata di Star in the Star, programma condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5, ma qual è il montepremi che si porterà a casa il vincitore dello show? Scopriamolo insieme.

Versione italiana di un format tedesco, Star in the Star, è uno show musicale in cui i concorrenti devono imitare alcune leggende del mondo della musica italiana e internazionale nel tentativo di non farsi smascherare dai giudici e di portare sul palco delle esibizioni che omaggino al meglio gli artisti interpretati. I partecipanti eliminati alla fine di ogni puntata devono svelare al pubblico la loro identità.

I concorrenti smascherati

I concorrenti vip che finora sono stati smascherati sono: Massimo Di Cataldo che vestiva i panni di Elton John, Gloria Guida mascherata da Patty Pravo, Ronn Moss nei panni di Paul McCartney, Adriano Pappalardo che ha interpretato Zucchero, Daniela Martani che ha imitato Madonna, Sal Da Vinci nei panni di Pino Daniele e ancora Luca Laurenti mascherato da Claudio Baglioni.

Le maschere ancora in gara

Le maschere rimaste in gara, pronte a giocarsi il montepremi durante l’ultima puntata dello show, prevista per giovedì 14 ottobre sono: Mina, Loredana Bertè, Lady Gaga e Michael Jackson. Quali vip si nasconderanno dietro questi nomi del panorama musicale internazionale? E chi di questi si aggiudicherà il tanto ambito premio finale in denaro? Per scoprirlo non resta che aspettare la quinta e ultima puntata di Star in the Star.

Star in the Star montepremi

Ma in attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa prima edizione del programma di casa Mediaset, scopriamo a quanto ammonta il montepremi finale che si porterà a casa. Secondo quanto rivelato durante lo stesso show, chi riuscirà a interpretare al meglio l’artista di cui veste i panni e la sua musica vincerà una cifra pari a 100.000 euro. Insomma non resta che aspettare la prima serata di giovedì per scoprire quale dei partecipanti ancora in gara riuscirà a trionfare.