Fino all’ultimo battito, puntata 14 ottobre: Elena si allontana dal Dottor Mancini

Per giovedì 14 ottobre è prevista una nuova puntata della serie Fino all’ultimo battito, ecco quali sono le anticipazioni relative alla trama dei prossimi episodi trasmessi da Rai Due.

Sintesi di quanto accaduto nelle prime 3 puntate

Arrivati a metà della prima stagione della fiction diretta da Cinzia Th Torrini, da questa settimana parte il giro di boa per quanto riguarda Fino all’ultimo battito. Nei primi 6 episodi, due per ciascun giovedì sera, si è dapprima narrata la vicenda relativa al Dottor Mancini, chirurgo tornato in Puglia per un nuovo matrimonio e costretto ad affrontare la malattia cardiaca del figlio.

Approfittando del proprio lavoro, Diego Mancini cercherà di fargli saltare la fila, ma questo comporterà al dottore una vicenda giudiziaria. Nel frattempo, lo stesso chirurgo dovrà operare il boss Patruno e viene visto dalla sua compagna e promessa sposa Elena, baciare un’altra ragazza, vale a dire Rosa, nuora del capo criminale, il quale si trova ancora ricoverato in Ospedale, a causa anche di medicine manomesse. I primi 6 episodi sono stati visti da una media spettatori piuttosto costante di quasi 4 milioni e circa il 20% di share.

Cosa accadrà al Dottor Mancini

Nella quarta puntata, il bacio del Dottor Mancini nasconde invece una realtà piuttosto pericolosa, motivo per il quale ad Elena non viene raccontata dal chirurgo l’esatta verità dal chirurgo, Diego spiegherà infatti di essersi trattato di un momento di debolezza. La donna sembra così propensa a non sposare più il suo compagno, alle prese ancora una volta con Patruno, il boss lo informa infatti di chi li ha manomesso le medicine, costringendolo alle precarie condizioni di salute.

Anche i prossimi due episodi saranno trasmessi su Rai 2 in prima serata di giovedì, il quarto appuntamento è in programma il 14 ottobre e si svilupperà a partire dalle 21 e 25. Nel cast di Fino all’ultimo battito vi sono Marco Bocci nei panni del dottor Mancini, Violante Placido e Bianca Guaccero in quelli di Elena e Rosa, mentre Cosimo Patruno è interpretato da Fortunato Cerlino.