X Factor, Bootcamp: le squadre di Mika e Manuel Agnelli | Stasera tocca a Emma Marrone e Hell Raton

La nuova edizione di X Factor ha ormai preso il via da qualche settimana e i giudici sono pronti a formare le loro squadre. I primi a scegliere i concorrenti che si sfideranno durante i live sono stati Mika e Manuel Agnelli. Scopriamo insieme quali voci hanno scelto i due artisti.

I concorrenti di X Factor 2021 che hanno passato la lunga e difficile fase delle audizioni, dovranno adesso convincere i giudici a cui è stato affidato il loro percorso con una nuova esibizione durante i bootcamp, in cui Mika, Manuel Agnelli, Emma e Hell Raton sono chiamati a formare le loro squadre composte da cinque promettenti artisti.

La squadra di Mika

Nella prima puntata dedicata ai bootcamp del talent show di Sky a scegliere sono stati Mika e Manuel Agnelli. Il cantante di origini libanesi per la sua squadra ha scelto: Nika Paris, che ha portato la sua rivisitazione di Flou di Angèle; Fellow che ha presentato una cover del brano Till Forever Falls Apart di Ashe e Fineas O’Connel; il duo Mombao che ha cantato l’inedito In a Dance; Karma anche lui con un suo brano inedito Can’t Help But Wonder (Cry); e la band Westfalia che si non si è esibita nello stesso momento degli altri concorrenti ma in una fase successiva a causa delle norma Anti-Covid.

La squadra di Manuel Agnelli

Nella scorsa puntata anche il leader degli Afterhours, Manuel Agnelli, è stato chiamato a scegliere i componenti della sua squadra. A convincere il cantante sono stati: Phil Reynolds, che ha portato Girl Just Wanna Have Fun di Cindy Lauper provocando lo stupore dello stesso giudice; Ava, che con l’inedito Ritual; i Mutonia, che hanno portato sul palco una rivisitazione di Rumour Has It di Adele; i Bengala Fire, con una cover dei Fontaines DC Televised Mind; e infine Erio che con l’inedito Amore Vero ha confermato il suo straordinario talento.

Le squadre di Emma e Hell Raton

Nella prossima puntata di X Factor prevista per giovedì 14 ottobre, Emma e Hell Raton saranno chiamati a formare i loro team per poi passare alla fase successiva degli home visit, dove i giudici dovranno scegliere i tre concorrenti finali da portare alla fase più difficile e attesa, i live.