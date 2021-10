Grande Fratello Vip, lo spoiler di Sophie Codegoni: “La nuova concorrente? Famosa Influencer | Ecco chi è

Il cast del Grande Fratello Vip potrebbe non essere ancora al completo: Sophie Codegoni avrebbe spoilerato ai compagni l’arrivo di un nuovo concorrente in casa. Ecco di chi si tratta.

La casa del Grande Fratello Vip è super affollata: i vipponi che si aggirano tra le mura di Cinecittà sono tanti, ma sembra che Alfonso Signorini e gli autori abbiano deciso di incrementare la “popolazione” del reality show. Ad annunciare il possibile ingresso di una nuova concorrente è stata Sophie Codegoni, che ha dato ai coinquilini un indizio di facilissima interpretazione.

Secondo quanto segnalato dagli utenti del web, la ex tronista di Uomini e Donne avrebbe detto: “Si tratta della ex fidanzata di Chiofalo!”. In pochissimi minuti, il dado è stato tratto: considerato che Selvaggia Roma è già stata concorrente del Gf Vip della passata edizione, sembra facile dedurre che a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà potrebbe essere Antonella Fiordelisi. E, ancora una volta, sarebbe una presenza scelta direttamente dalla “scuderia” di Fabrizio Corona.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi nella casa

Il nome di Antonella Fiordelisi non è del tutto sconosciuto alla cronaca rosa: schermitrice, influencer ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo, è stata spesso protagonista del gossip.

Ospite dei salotti di Barbara D’Urso, dove ha frequentemente raccontato il suo amore traballante con il “Lenticchio” di Temptation Island, la Fiordelisi è da tempo single.

Eppure, proprio negli ultimi giorni, il suo nome era tornato a circolare tra le pagine del gossip per una presunta liaison con Carlos Maria Corona.

Si dice, infatti, che tra Antonella e il figlio di Fabrizio Corona ci sia del tenero, nonostante qualcuno stenti a credere che si possa trattare di una notizia veritiera.

Prezzemolina del gossip, dunque, la Fiordelisi potrebbe essere stata ingaggiata da Alfonso Signorini per fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip ed animare le dinamiche di gioco.

Leggi anche–>Grande Fratello Vip 6, tutto pronto per la nuova edizione: chi sono i concorrenti che entreranno nella casa

Leggi anche–>Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati: i motivi

Antonella Fiordelisi, una bomba al Gf Vip

Qualora lo spoiler di Sophie Codegoni fosse fondato, l’ingresso al Gf Vip di Antonella Fiordelisi potrebbe rappresentare una vera e propria bomba per i vipponi già rinchiusi da un mese.

La ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, si è detta felice di un possibile ingresso della schermitrice considerandola una ragazza simpatica.

Le due, come documentato dai social, hanno già avuto modo di conoscersi fuori dal Gf Vip e potrebbero anche decidere di coalizzarsi nel tentativo di neutralizzare Soleil Sorge.